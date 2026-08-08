Andrzej Wrona znalazł nową pracę. Dołącza do ekipy znanego programu

Andrzej Wrona rozpoczął współpracę z redakcją „Dzień Dobry TVN”

Andrzej Wrona po minionym roku, kiedy zrezygnował z profesjonalnej gry w siatkówkę, postanowił rozwijać się w mediach. Były siatkarz właśnie nawiązał stałą współpracę z telewizją TVN, z którą związał swoją najbliższą przyszłość zawodową.

Swoją decyzją sportowiec podzielił się za pośrednictwem mediów społecznościowych. Na profilu instagramowym zapowiedział, że stał się częścią redakcji „Dzień Dobry TVN” i przybliżył szczegóły swoich nowych obowiązków na szklanym ekranie.

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Nowy nabytek TVN zajmie się tematami sportowymi

Zgodnie z doniesieniami medialnymi, nowa posada Wrony będzie wiązała się z prowadzeniem własnego formatu sportowego, nadawanego co tydzień. Zadaniem byłego siatkarza będzie informowanie widzów o najważniejszych wydarzeniach sportowych, przeprowadzanie wywiadów z gwiazdami aren oraz pokazywanie kulis zawodów.

Były reprezentant Polski sugeruje, że to dopiero początek jego działalności telewizyjnej, a z czasem zakres jego pracy może się powiększyć.

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Wszystkie transfery w mojej zawodowej karierze były impulsem do rozwoju💥Dołączam do rodziny @dziendobrytvn i @tvn.pl 💪🏼 Czeka mnie relacjonowanie najważniejszych wydarzeń sportowych, wizyty u najlepszych sportowców i wywiady z nimi oraz wiele wiele więcej ale o tym na razie Ciiiii🤫🙃 Nie ma nudy!🔥 Dobrze, że dzięki córeczkom mam przećwiczone wczesne wstawanie😅😜 Niech to będzie początek super przygody!🥰

- czytamy we wpisie, który Andrzej Wrona opublikował na swoim koncie na Instagramie.

Andrzej Wrona ma już doświadczenie z kamerą

Telewizja to nie nowość dla byłego zawodnika, ponieważ niedawno on i jego małżonka, Zofia Zborowska, prowadzili reality show „Love Is Blind” dostępnego na platformie Netflix. Teraz przed Wroną szansa na regularne spotkania z telewizyjną publicznością, a jego wiedza o sporcie z pewnością ułatwi mu prowadzenie rozmów ze sportowcami z różnych dyscyplin.

Były sportowiec podchodzi do nowych wyzwań ze sporym entuzjazmem. Trzymamy kciuki za dalsze sukcesy na nowej ścieżce kariery.

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