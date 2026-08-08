Letnia Grand Prix. Jak poradziła sobie Anna Twardosz?

Twardosz ze stratą do podium

Anna Twardosz oddała w Courchevel dwa równe skoki, lądując na 116 m i 113,5 m. Uzyskała w sumie 178,3 pkt, co pozwoliło jej na zajęcie 14. miejsca w końcowej klasyfikacji sobotniego konkursu. Bezkonkurencyjna okazała się Norweżka Anna Odine Stroem, która skoczyła 129 m i 128,5 m, gromadząc 141,1 pkt.

Drugie miejsce na podium przypadło Japonce Yuki Ito. Zawodniczka z Azji straciła do triumfatorki 14,2 pkt, skacząc na odległość 130,5 m i 133 m. Trzecią pozycję wywalczyła kolejna z reprezentantek Norwegii - Ingvild Synnoeve Midtskogen (119 m i 127,5 m), która do swojej rodaczki straciła 20,7 pkt.

Kto prowadzi w klasyfikacji generalnej?

Po zmaganiach w trzech konkursach w klasyfikacji generalnej Letniej Grand Prix prowadzi Słowenka Ema Klinec z dorobkiem 190 punktów. Tuż za nią, ze stratą 11 oczek, plasuje się Japonka Yuki Ito. Czołową trójkę zamyka kolejna Słowenka Nika Vodan, mająca na koncie 150 punktów.

Sobotnia zwyciężczyni Anna Odine Stroem, która przed tygodniem nie brała udziału w zawodach w Wiśle, ma obecnie 100 punktów i zajmuje 7. miejsce. Polska skoczkini Anna Twardosz zgromadziła dotychczas 54 punkty, co daje jej 17. pozycję. O 18:00 rozpoczął się konkurs mężczyzn z udziałem m.in. Macieja Kota, Aleksandra Zniszczoła i Jakuba Wolnego.