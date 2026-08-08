Górnik Zabrze pewnie wygrywa z Radomiakiem. Dwa gole Petera Gonzaleza

Górnik dominuje od pierwszych minut

W pierwszym sobotnim meczu 3. kolejki Ekstraklasy Górnik Zabrze pokonał na wyjeździe Radomiaka Radom 3:1 (2:0). Trener gości, Michal Gasparik, zdecydował się na kilka zmian w wyjściowym składzie, mając w perspektywie rewanż w eliminacjach Ligi Europy. Od początku spotkania to zabrzanie nadawali ton rywalizacji, a gospodarze mieli duże problemy w defensywie.

Wynik spotkania otworzył w 28. minucie Peter Gonzalez, wykorzystując błąd Adriana Diegueza. Jeszcze przed przerwą goście podwyższyli prowadzenie. W czwartej minucie doliczonego czasu gry pierwszej połowy Kacper Urbański skutecznie egzekwował rzut karny podyktowany za zagranie ręką Conrado.

Honorowy gol dla gospodarzy z karnego

Po zmianie stron Radomiak próbował odrobić straty, a na boisku pojawili się Abdoul Tapsoba i debiutujący Ronaldo Lumungo. Mimo prób gospodarzy, to Górnik zdobył kolejną bramkę. W 64. minucie ponownie błąd radomskiej defensywy wykorzystał Gonzalez, zdobywając swojego drugiego gola w tym meczu po precyzyjnym strzale.

Trzy minuty później miejscowi zdołali zdobyć honorową bramkę. Po faulu bramkarza Górnika na Tapsobie, rzut karny na gola zamienił Rafał Wolski. Do końca meczu zabrzanie kontrolowali jednak sytuację na boisku i odnieśli zasłużone zwycięstwo, wywożąc z Radomia komplet punktów.