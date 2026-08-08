Rafał Brzozowski zmienił tekst piosenki Zbigniewa Wodeckiego na swoim weselu. Nikt nie zauważył jednego detalu

Rafał Brzozowski na weselu tańczył do utworu Zbigniewa Wodeckiego

Ceremonia zaślubin Rafała Brzozowskiego oraz Heleny wywołała ogromne poruszenie w mediach. Zakochani skutecznie ukrywali szczegóły przed opinią publiczną, co tylko spotęgowało ciekawość fanów.

Krótkie materiały wideo z tego wydarzenia szybko obiegły internet. Zgromadzeni cieszyli się doskonałą oprawą muzyczną, lecz najważniejszym punktem imprezy był taniec nowożeńców do szlagieru „Zabiorę cię dziś na bal”.

Ta decyzja miała swoje głębokie uzasadnienie. Rafał Brzozowski od dawna wyraża ogromny podziw dla twórczości Zbigniewa Wodeckiego. Obaj panowie mieli nawet okazję nawiązać współpracę blisko dziesięć lat temu, tworząc wspólnie kompozycję „Zacznij od Bacha”, a piosenkarz darzył nieżyjącego już twórcę wielkim szacunkiem.

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Muzyczny hołd na weselu Rafała Brzozowskiego

Wykorzystanie tego konkretnego repertuaru stanowiło formę uhonorowania wybitnego kompozytora, który z pewnością otrzymałby zaproszenie na to ślub i wesele.

Jestem jednak pewien, że nie miałby czasu, bo on tyle grał koncertów, że ojej

– stwierdził z uśmiechem Rafał Brzozowski, wracając pamięcią do znajomości ze starszym kolegą z branży.

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Romantyczny występ nabrał dzięki temu zupełnie nowego wymiaru. Zakochani przygotowali zachwycającą choreografię i zostali nagrodzeni oklaskami. Cały pokaz emanował elegancją oraz klasą, idealnie wpisując się w podniosły charakter wieczoru, chociaż na parkiecie doszło do "incydentu", który umknął uwadze gości.

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Tajemnica wesela Brzozowskich wyszła na jaw. Chodzi o tekst Wodeckiego

Muzycy grający na imprezie wykonali kompozycję w sposób odbiegający od radiowego oryginału, o czym wokalista wspomniał w rozmowie z redakcją „Super Expressu”.

„Zabiorę cię gdzieś na bal” to piękna opowieść. Zmieniliśmy troszeczkę tam tekst w jednym miejscu. Mam nadzieję, że się Zbyszek by nie obraził

– relacjonował przebieg wydarzeń Rafał Brzozowski.

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Pierwotna wersja uwielbianej ballady zawiera charakterystyczny wers o hebanowych włosach. Zatrudniony zespół postanowił jednak nieco urozmaicić ten fragment, a muzyk ujawnił, że „tam jest »na twoich włosów heban«, a koledzy zaśpiewali »na twoje włosy Hela«”.

Ta drobna korekta liryczna stanowiła bezpośrednie i urocze nawiązanie do imienia panny młodej.

Żaden z uczestników hucznej zabawy najprawdopodobniej nie zarejestrował tej subtelnej różnicy w warstwie tekstowej. Sekret wyszedł na jaw wyłącznie dzięki wspomnieniom samego pana młodego, który podzielił się anegdotą. Ten niezwykle romantyczny gest nadał występowi osobistego charakteru, a kultowy utwór stał się na kilka minut prywatną dedykacją dla Heleny Brzozowskiej.