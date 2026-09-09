Ziemowit Pędziwiatr z TVP wziął ślub. Na świadka wybrał kolegę z telewizji. Są zdjęcia!

Ślub Ziemowita Pędziwiatra. Robert El Gendy wspomina wzruszające chwile

Prezenter pogody znany z porannego formatu "Pytanie na śniadanie" ożenił się ze swoją partnerką Katarzyną. Ważną rolę świadka podczas uroczystości powierzono dziennikarzowi Robertowi El Gendy'emu, który prywatnie przyjaźni się z panem młodym. Gospodarz śniadaniówki opublikował na Instagramie serię fotografii z wydarzenia, okraszając je niezwykle osobistym wyznaniem.

Udostępnione kadry ukazują nowożeńców w ich wyjątkowym dniu. Panna młoda zaprezentowała się w minimalistycznej, białej kreacji do samej ziemi, natomiast prezenter telewizyjny postawił na klasyczną elegancję w postaci granatowego garnituru, uśmiechając się szeroko do obiektywu.

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Swoje emocje Robert El Gendy opisał w mediach społecznościowych, nie kryjąc ogromnego wzruszenia.

No i Popędził… Pierwszy raz w życiu byłem świadkiem! Do dziś trudno mi opisać słowami co to dla mnie znaczy i jak wyróżniony czuję się przez przyjaciela. Gdy Ziemowit do mnie zadzwonił w tej sprawie, zalałem się łzami, bo to nie jest po prostu stanie obok, podpis i kilka obowiązków. Jest to ogromny gest zaufania. Dziękuję Ci Ziomuś, że właśnie mnie chciałeś mieć obok siebie i swojej Kasi. Poczułem się naprawdę ważny, doceniony i cholernie szczęśliwy, że mogłem tam być. To coś więcej niż zaszczyt. Jestem szczęśliwy, będąc Waszym świadkiem na ślubie, ale i świadkiem Waszej miłości. Mordeczki moje. Kasia dziękuję Ci, że mój Ziom zaczął się uśmiechać choć durny wciąż, ale za to akurat razem mamy go w ❤️ I jakoś wyładniał - czytamy na profilu dziennikarza.

Żona Ziemowita Pędziwiatra i fani komentują wpis El Gendy'ego

Publikacja świadka spotkała się z natychmiastową reakcją samej panny młodej. Żona Ziemowita Pędziwiatra postanowiła podziękować koledze męża za obecność, a jej krótki komentarz wyraźnie wskazywał na duże poruszenie słowami dziennikarza. W odpowiedzi Katarzyna napisała: "Aż się wzruszyłam. Dzięki Robuś, że byłeś z nami przez ten intensywny tydzień. Spisałeś się na medal i mam nadzieję, że jakoś się będziemy mogli odwdzięczyć".

Użytkownicy Instagrama również nie szczędzili ciepłych słów, chwaląc relację łączącą obu prezenterów. Obserwatorzy masowo zasypali nowożeńców życzeniami pomyślności, zachwycając się jednocześnie formą wpisu.

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Wśród komentarzy fanów znalazły się liczne wyrazy sympatii:

"Wzruszający opis, jaki prawdziwy... szczęścia dla wszystkich!", "Ależ pięknie napisane! Wszystkiego najcudowniejszego na nowej drodze życia dla pana Ziemowita i jego pięknej żony", "Wszystkiego najlepszego dla młodej pary", "Ależ pięknie Pan spuentował to wydarzenie".

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