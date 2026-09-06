Jacek Jelonek i Oliwier Kubiak wzięli ślub! Do ołtarza poszli w wyjątkowym towarzystwie

Historia miłości Jacka Jelonka i Oliwiera Kubiaka

Historia miłości Jacka Jelonka i Oliwiera Kubiaka to niemal materiał na romantyczny film. Poznali się w 2021 roku podczas nagrań do programu "Prince Charming", gdzie Jacek wybierał partnera spośród kilkunastu kandydatów. Oliwier zdobywał jego serce przez kolejne tygodnie, by w finale usłyszeć, że to z nim "książę" wiąże przyszłość.

Początki ich relacji w Polsce były trudne z powodu konieczności zachowania tajemnicy. Przez ponad pięć miesięcy przed emisją finału, starali się ukryć swój związek. Oznaczało to m.in. noszenie kapturów na ulicach czy osobne wchodzenie do domów. Po ujawnieniu sekretu para zamieszkała razem, udowadniając, że show telewizyjne może być początkiem trwałego uczucia.

Po trzech latach udanego związku przyszedł czas na kolejny krok. W lipcu 2024 roku, w trakcie wakacji we Włoszech, Oliwier poprosił Jacka o rękę. Wideo z zaręczyn szybko stało się hitem w internecie.

- Nic nie mogę poradzić na to, że się w tobie zakochałem. Powiedział 'tak'

Błażej Stencel nie chce ślubu za granicą! Zdradził swoje plany po zaręczynach

Zakochani od początku podkreślali, że ślub jest dla nich bardzo ważny i od razu zabrali się do przygotowań.

Dlaczego Jacek Jelonek i Oliwier Kubiak wzięli ślub w Portugalii?

Decyzja o ślubie w Portugalii była podyktowana faktem, że jest to jeden z krajów, w których pary jednopłciowe mogą wziąć pełnoprawny ślub. Hiszpania i Włochy odpadły z powodów prawnych. Dodatkowym atutem była możliwość podróży samochodem z ukochanym psem, Fluffem.

Organizacja napotkała jednak przeszkody. Hotele często odmawiały przyjęcia gości z psem, co wywoływało frustrację u narzeczonych. Zgody hotelowe blokowały załatwianie kolejnych formalności. Nawet gdy udało się znaleźć idealne miejsce i załatwić dokumenty dla zwierzaka, przyszła kolejna odmowa. W końcu, po wznowieniu poszukiwań, znaleźli wymarzony hotel i 19 sierpnia 2026 roku podzielili się szczegółami ceremonii.

Jacek Jelonek i Oliwier Kubiak po ślubie

Do Portugalii narzeczeni pojechali autem, by ich pupil mógł uczestniczyć w ślubie, który odbył się 5 września 2026 roku. Ku ich zaskoczeniu na uroczystości pojawili się bliscy znajomi, w tym Izabella Krzan i Jagna Niedzielska, co było utrzymywane w tajemnicy.

- Jelonki official! Kochamy Was! Nie ucieknięcie przed miłością! A na pewno nie przed nami