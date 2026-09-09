Problemy Oskara Pietuszewskiego. Jest przełom! Przemówił prosto ze stadionu

Liga Mistrzów: Przełomowe wieści ws. Oskara Pietuszewskiego

Sezon Ligi Mistrzów 2026/2027 został zainaugurowany. We wtorek 8 września rozegrano pierwsze spotkania fazy ligowej, co stanowiło niemałe wydarzenie dla fanów z Polski. W jednym z hitowych starć FC Porto rywalizowało u siebie z potężnym Manchesterem City. Z trójki polskich zawodników gospodarzy, na murawie zaprezentował się jednak tylko Jakub Kiwior, który musiał mierzyć się z atakami m.in. Erlinga Haalanda. Jan Bednarek odbywał karę dyscyplinarną, natomiast Oskar Pietuszewski nadal zmaga się z problemami zdrowotnymi, ale jego sytuacja ma wkrótce ulec zmianie.

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Już jest bardzo blisko. Dzisiaj mieliśmy trening, już w pewnym momencie był razem z nami w tym treningu. Oskar jest w tej sytuacji, że jest taka trochę niecierpliwość, bo jest konkurencja w drużynie, dobrze nam idzie, chciałby jak najbardziej nam pomagać i jak najszybciej wskoczyć do drużyny i reprezentacji - powiedział Bednarek o Pietuszewskim w przedmeczowej rozmowie z Kanałem Sportowym.

Wkrótce po tych słowach, w studiu TVP Sport, na temat swojego zdrowia wypowiedział się sam zainteresowany. Oskar Pietuszewski odpowiadał na pytania dziennikarza bezpośrednio z murawy portugalskiego stadionu, nakreślając, jak obecnie wyglądają jego szanse na szybki powrót do rywalizacji na najwyższym poziomie.

Ciężko określić dokładną datę powrotu, ale myślę, że bardziej są to dni niż tygodnie. Wszystko idzie zgodnie z planem. Najważniejsze jest to, żeby wyleczyć to w stu procentach, i żeby w przyszłości nie było nawrotów - stwierdził 18-latek.

Jakub Kiwior nie zdołał powstrzymać znakomicie dysponowanego Erlinga Haalanda, który zdobył dwie bramki dające triumf zespołowi Manchesteru City. Kolejne spotkanie w ramach Ligi Mistrzów ekipa z Porto rozegra dopiero 14 października przeciwko hiszpańskiemu Betisowi. Wiele wskazuje na to, że w kadrze znajdzie się już wtedy w pełni gotowy do gry Oskar Pietuszewski.

Oskar Pietuszewski z powodu urazu uda znalazł się poza kadrą FC Porto na mecz z Manchesterem City. W rozmowie z @kac_tomczyk przekazał jednak dobre wieści - jego powrót na boisko to prawdopodobnie kwestia dni, a nie tygodni. pic.twitter.com/iZ0uUG0L7m— TVP SPORT (@sport_tvppl) September 8, 2026

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