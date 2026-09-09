Atak w centrum Warszawy. 33-latek uderzył przechodnia na przejściu dla pieszych

Pobicie na skrzyżowaniu Świętokrzyskiej i Nowy Świat

Do zdarzenia doszło w środę, 9 września 2026 roku, w środku dnia w centrum Warszawy. 20-letni obywatel Ukrainy, który przyjechał do Polski w celach turystycznych, stał na przejściu dla pieszych wraz z grupą innych osób. Gdy zapaliło się zielone światło i piesi ruszyli przez jezdnię, nieznany mężczyzna nagle uderzył 20-latka pięścią w głowę. Siła ciosu była na tyle duża, że poszkodowany na chwilę stracił przytomność i upadł na ziemię, a sprawca zaczął uciekać. Pierwszej pomocy rannemu udzielili przypadkowi świadkowie zdarzenia.

Szybka interwencja i zatrzymanie 33-latka

Sytuację zauważyli funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji w Warszawie, którzy pełnili służbę patrolową w pobliżu skrzyżowania. Mundurowi podjęli interwencję w momencie, gdy grupa osób udzielała pomocy poszkodowanemu mężczyźnie. Po szybkim ustaleniu przebiegu zajścia policjanci rozpoczęli poszukiwania napastnika i już po kilku minutach zatrzymali podejrzanego. Okazał się nim 33-letni obywatel Polski, który został natychmiast przewieziony do śródmiejskiej komendy policji. Cały przebieg ataku został zarejestrowany przez kamery monitoringu miejskiego.

Zarzuty dla sprawcy i tymczasowy areszt

W wyniku uderzenia 20-letni mężczyzna doznał obrażeń w postaci otarć naskórka, zasinień w okolicy oczu oraz ukruszenia zęba. Sprawą zajęli się policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu, którzy zabezpieczyli nagrania i zgromadzili materiał dowodowy. 33-latek usłyszał zarzuty narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz spowodowania naruszenia czynności narządu ciała na czas nie dłuższy niż 7 dni. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

Przeszłość kryminalna zatrzymanego mężczyzny

Podczas przesłuchania napastnik nie potrafił wskazać powodów swojego agresywnego zachowania wobec obcej osoby. Ustalono, że 33-latek był już wcześniej notowany za podobne przestępstwa. Pod koniec 2024 roku mężczyzna został zatrzymany za atak na 86-letnią kobietę w jednym z centrów handlowych, którą dwukrotnie kopnął w plecy. Za tamto zdarzenie oraz kierowanie gróźb karalnych wobec innej kobiety spędził w więzieniu prawie rok. Obecny czyn został zakwalifikowany jako występek o charakterze chuligańskim, co może wpłynąć na zaostrzenie wymierzonej kary. Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ.

Źródło: Policja.pl