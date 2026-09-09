Joanna Sydor z "M jak miłość" wzięła ślub. 51-letnia aktorka zachwyciła w białej sukni

Joanna Sydor z "M jak miłość" wzięła ślub. Aktorka pokazała zdjęcie w sukni

W przeszłości Joanna Sydor cieszyła się ogromną sympatią widzów jako gwiazda serialu "M jak miłość", gdzie odgrywała postać Teresy, uwikłanej w burzliwy romans ze znacznie młodszym Pawłem Zduńskim. Ich serialowy związek, naznaczony dużą różnicą wieku, obfitował w liczne zawirowania. Artystka występowała również w takich produkcjach jak "Na dobre i na złe" oraz "Belfer", po czym nieoczekiwanie wycofała się z show-biznesu. Postanowiła wtedy całkowicie poświęcić się swojej drugiej wielkiej pasji, czyli architekturze i profesjonalnemu projektowaniu wnętrz, odchodząc od aktorstwa.

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Mimo rezygnacji z regularnej gry artystka sporadycznie bywa na branżowych imprezach i skrupulatnie prowadzi swoje profile w sieci. Niedawno chwaliła się w internecie nowym wizerunkiem po wizycie w salonie fryzjerskim, by chwilę później zaskoczyć obserwatorów udostępnieniem oficjalnej fotografii z własnego ślubu, co wywołało spore poruszenie.

Jak wyglądała suknia ślubna Joanny Sydor?

Opublikowany kadr ukazuje świeżo upieczonych małżonków na tle błękitnego nieba i pola. Partner aktorki, Tomasz, pozuje w wizytowych spodniach, jasnej koszuli i eleganckiej muszce. Z kolei 51-latka zaprezentowała się w zwiewnej białej kreacji bez ramiączek, która doskonale eksponowała jej dekolt oraz nogi. Radosnym małżonkom sprzyjała pogoda, a wiatr malowniczo unosił fragmenty materiału sukni panny młodej, którą wybranek delikatnie i czule obejmował ramieniem.

Życiowy partner artystki również chętnie dzieli się w sieci prywatnymi chwilami, publikując ujęcia ze wspólnych podróży oraz wyjść. Z zamieszczanych tam materiałów jasno wynika, że zakochani starają się spędzać razem absolutnie każdy wolny moment.

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Reakcja internautów na ślub Joanny Sydor

Opublikowanie przez Joannę Sydor radosnej nowiny o zmianie stanu cywilnego błyskawicznie uruchomiło lawinę komentarzy i serdecznych życzeń ze strony sympatyków.

Gratulacje i pięknego życia - napisała Olga Borys, a Ewa Gawryluk dołączyła się do życzeń.

Pozostali użytkownicy również nie kryli swojego ogromnego entuzjazmu pod postem artystki.

"Asiu, dużo miłości", "Gratulacje", "Szczęścia", "Ale piękna para!", "Wspaniałej drogi".

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