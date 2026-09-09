Pijany kierowca w Krośnicach. 31-latek zostanie wydalony z Polski

Kontrola drogowa Renault w Krośnicach

W niedzielę 6 września 2026 roku miliccy funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o Renault Clio poruszającym się po Krośnicach. Z uzyskanych informacji wynikało, że kierowca auta prawdopodobnie znajduje się pod wpływem alkoholu. Policjanci zauważyli opisany pojazd tuż po godzinie 3:00 i natychmiast zatrzymali go do kontroli drogowej. Za kierownicą siedział 31-letni obywatel Ukrainy, który czasowo przebywał na terenie powiatu milickiego.

Promil alkoholu i cofnięte uprawnienia

Podczas interwencji funkcjonariusze zbadali stan trzeźwości 31-latka, co wykazało w jego organizmie **promil alkoholu**. W trakcie legitymowania okazało się również, że mężczyzna nie powinien prowadzić pojazdów, ponieważ na mocy decyzji starosty ma **cofnięte uprawnienia**. W związku z tymi ustaleniami mundurowi zatrzymali kierowcę i osadzili go w policyjnym areszcie. Samochód, którym poruszał się mężczyzna, został odholowany na parking strzeżony.

Sąd w Miliczu i interwencja Straży Granicznej

Po wytrzeźwieniu obywatel Ukrainy usłyszał zarzuty popełnienia dwóch przestępstw, po czym został doprowadzony do milickiego sądu w trybie przyspieszonym. Jeszcze tego samego dnia funkcjonariusze przekazali 31-latka Straży Granicznej. Służby te rozpoczęły procedurę zmierzającą do **natychmiastowego wydalenia** mężczyzny z terenu Polski. Jako powód wskazano fakt, że osoba ta stwarza zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa publicznego w kraju.

Policjanci apelują o rozwagę na drogach

Przy okazji tego zdarzenia miliccy policjanci kolejny raz zwracają się z apelem do wszystkich uczestników ruchu drogowego. Funkcjonariusze proszą kierowców, aby nigdy nie wsiadali za kierownicę po spożyciu nawet najmniejszej ilości alkoholu. Mundurowi podkreślają, że rozwaga oraz zachowanie ostrożności na drodze są kluczowe dla bezpieczeństwa wszystkich osób korzystających z lokalnych tras.

Źródło: Policja.pl