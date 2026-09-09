Zatrzymanie 19-latka w Gdańsku. Okradał własnych rodziców

Kradzież sprzętu domowego w Gdańsku

Policjanci z Komisariatu Policji I w Gdańsku przyjęli zgłoszenie dotyczące włamania do domu oraz kradzieży mienia na szkodę mieszkańców miasta. Zgłaszający przekazali funkcjonariuszom, że z ich miejsca zamieszkania zniknęły przedmioty takie jak robot kuchenny, aparat fotograficzny oraz ekspres do kawy. Dodatkowo sprawca zabrał ze sobą karty bankomatowe należące do pokrzywdzonych. Łączna wartość strat wynikająca z tego konkretnego zdarzenia została oszacowana na blisko 5000 zł.

Zatrzymanie 19-letniego mieszkańca Gdańska

Sprawą zajęli się kryminalni z gdańskiej Oruni, którzy zabezpieczyli i poddali szczegółowej analizie zgromadzony materiał dowodowy. Funkcjonariusze sprawdzili między innymi nagrania z monitoringu, co pozwoliło na sprawne wytypowanie osoby mającej związek z tym przestępstwem. Podejrzany został zatrzymany już następnego dnia po przeprowadzeniu niezbędnych czynności przez policjantów. Okazał się nim 19-letni syn pokrzywdzonych osób, który został przewieziony do najbliższej jednostki policji w celu sporządzenia dokumentacji służbowej.

Włamanie do sejfu i kradzież biżuterii

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że to nie pierwszy raz, kiedy 19-latek okradł swoich rodziców. W przeszłości mężczyzna był już podejrzany o kradzieże oraz kradzieże z włamaniem, w trakcie których z domu rodzinnego ginęły pieniądze, biżuteria oraz inne wartościowe przedmioty. Podczas jednego z wcześniejszych zdarzeń sprawca włamał się do domowego sejfu i ukradł z niego ponad 75 000 zł. Innym razem dostał się do wnętrza budynku po uprzednim wybiciu szyby w oknie, jednak wtedy policjantom udało się odzyskać część mienia, w tym większość biżuterii i perfum.

Kradzież samochodu marki BMW

Na początku września 2026 roku ten sam mężczyzna został zatrzymany w związku z kradzieżą samochodu marki BMW o wartości około 200 000 zł. Funkcjonariusze ustalili wówczas, że zabrał on kluczyki do pojazdu bez wiedzy i zgody swoich rodziców, a następnie użytkował auto jak własne. Policjantom udało się wtedy odzyskać skradziony samochód, a 19-latek usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. Wszystkie dotychczasowe przestępstwa dokonane przez syna na szkodę rodziców spowodowały straty przekraczające kwotę 280 000 zł.

Tymczasowy areszt dla podejrzanego

W sobotę 5 września 2026 roku funkcjonariusze ponownie zatrzymali 19-latka i doprowadzili go do Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku. Mężczyzna usłyszał tam zarzuty kradzieży z włamaniem, zniszczenia mienia oraz usiłowania kradzieży z włamaniem. Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres dwóch miesięcy. Za popełnione czyny mieszkańcowi Gdańska grozi teraz kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl