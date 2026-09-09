Zatrzymanie w Leśnej. 31-latek z szablą znęcał się nad rodziną

Interwencja policji w gminie Leśna

Dyżurny komendy w Lubaniu przyjął zgłoszenie dotyczące awantury domowej, w trakcie której mężczyzna miał grozić członkom swojej rodziny pozbawieniem życia. Na miejsce zdarzenia natychmiast skierowano patrol z Komisariatu Policji w Leśnej, aby zweryfikować sytuację. Podczas rozmowy ze zgłaszającymi funkcjonariusze ustalili, że 31-latek znęca się nad domownikami zarówno psychicznie, jak i fizycznie. W trakcie prowadzonych na miejscu czynności podejrzany nagle się pojawił, a gdy zobaczył umundurowanych policjantów, zaczął uciekać, trzymając w dłoni długi przedmiot.

31-latek wymachiwał szablą w stronę funkcjonariuszy

Mundurowi podjęli pościg za uciekającym mężczyzną i po chwili zauważyli go, gdy siedział ukryty w krzakach. Sprawca wymachiwał w kierunku funkcjonariuszy trzymanym w ręku przedmiotem, którym okazała się szabla. Policjanci skutecznie obezwładnili 31-latka i zabezpieczyli niebezpieczne narzędzie, a następnie przewieźli zatrzymanego do jednostki policji. Dzięki działaniom mundurowych z Leśnej mężczyzna został odizolowany od osób pokrzywdzonych bezpośrednio po przeprowadzeniu niezbędnych czynności procesowych.

Zarzuty i środki zapobiegawcze dla podejrzanego

Mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Lwówku Śląskim, gdzie przedstawiono mu zarzut znęcania się nad rodziną. Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec 31-latka policyjnego dozoru oraz zakazu opuszczania kraju. Podejrzany musi także opuścić dotychczasowe miejsce zamieszkania oraz stosować się do zakazu zbliżania się i kontaktowania z najbliższymi. Za popełnione przestępstwo, zgodnie z obowiązującymi przepisami, grozi mu teraz kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Apel służb w sprawie przemocy domowej

Policjanci wskazują, że mimo prowadzonych kampanii społecznych, osoby dotknięte przemocą często decydują się na milczenie zamiast szukania profesjonalnego wsparcia. Zdarza się, że problemy ukrywane przez domowników przez wiele lat wychodzą na jaw dopiero w momencie, gdy dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń. Funkcjonariusze apelują, aby ofiary przemocy fizycznej, psychicznej czy ekonomicznej nie wstydziły się mówić o swojej sytuacji i zgłaszały takie przypadki odpowiednim służbom. Zgodnie z art. 207 kodeksu karnego za znęcanie się nad osobą najbliższą grozi kara więzienia w wymiarze od 3 miesięcy do 5 lat.

Źródło: Policja.pl