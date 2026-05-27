Zaskakujący zwrot w sprawie Michała Wiśniewskiego. W sądzie nie krył łez. Jest wyrok!

Zakończenie batalii sądowej Michała Wiśniewskiego

Michał Wiśniewski podjął kolejną próbę oczyszczenia swojego imienia. Problemy prawne lidera popularnego zespołu ciągnęły się od pięciu lat, a ich powodem było zaciągnięcie zobowiązania finansowego w wysokości 2,8 mln zł w kasie oszczędnościowo-kredytowej SKOK Wołomin w 2006 r. W 2023 r. zapadł niekorzystny dla artysty wyrok sądu pierwszej instancji wymierzający mu karę półtora roku pozbawienia wolności i nakazujący zapłatę 80 tys. zł grzywny. Śledczy twierdzili, że piosenkarz celowo przedstawił fałszywe dane dotyczące swoich zarobków, starając się o przyznanie środków. Muzyk niezmiennie utrzymywał, że nie złamał prawa i zapowiadał dalszą batalię o sprawiedliwość.

Na rozprawie, która odbyła się 27 maja, lider Ich Troje zdecydował się na osobiste wystąpienie, w którym z dużym zaangażowaniem odniósł się do postawionych mu zarzutów. Według Faktu artysta stanowczo podkreślał, że ubiegając się o pożyczkę, dysponował rzeczywistym zabezpieczeniem majątkowym i w żadnym wypadku nie zamierzał dopuścić się oszustwa. Argumentował, że w tamtym czasie jego zyski z występów liczono w milionach, a przekazana dokumentacja była poprawna, zarzucając jednocześnie nieścisłości na etapie prowadzonego śledztwa.

Wokalista zdobył się jednak na refleksję, dotyczącą swoich nietrafionych decyzji biznesowych związanych z prowadzeniem lokalu rozrywkowego.

Czuję, że jako człowiek, niedoświadczony gastronom, postąpiłem lekkomyślnie.

Wzruszenie i łzy na sali sądowej

Podczas mowy lidera Ich Troje doszło do wyjątkowo przejmujących scen, gdy temat zszedł na jego najbliższych. Wokalista zaczął mówić drżącym głosem, nie potrafił ukryć ogromnych emocji i w pewnym momencie musiał ocierać płynące łzy. Michał Wiśniewski zwrócił uwagę, że trwająca od lat batalia prawna stanowi ogromne obciążenie nie tylko dla niego samego, ale również dla całej jego rodziny.

Adwokaci reprezentujący piosenkarza wnosili o wydanie wyroku całkowicie oczyszczającego go z winy, argumentując, że wcześniejsze orzeczenie opierało się na błędnej analizie materiału dowodowego. Piosenkarz dawał jasno do zrozumienia, że jest skrajnie wyczerpany przeciągającym się procesem. Decyzja sędziów została podjęta błyskawicznie - ogłoszono już, że Michał Wiśniewski został uniewinniony z postawionych mu zarzutów.

