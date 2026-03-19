Michał Wiśniewski stracił 40 milionów złotych i piątą żonę. Była ukochana mówi o luksusie

Luksusowe życie lidera Ich Troje

Na przełomie lat 90. i dwutysięcznych Michał Wiśniewski znajdował się na samym szczycie popularności. Jego każdy krok śledziły media, a albumy zespołu Ich Troje sprzedawały się w gigantycznych ilościach. Lider grupy pławił się w luksusie, posiadając liczne samochody, ogromną posiadłość, a nawet własny samolot. O tym okresie opowiedziała jego była żona, Marta "Mandaryna" Wiśniewska, zwracając uwagę na to, że kupowali mnóstwo niepotrzebnych rzeczy. Jednak to życie ponad stan ostatecznie doprowadziło Wiśniewskiego do bankructwa i konieczności ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Zobacz również: Czy to koniec piątego małżeństwa Michała Wiśniewskiego? Pola przerwała milczenie po pytaniach internautów

"Kupiliśmy dom, w którym nawet nie wiem, ile było metrów, ale myślę, że 700 m kw. Michał chciał samolot? Kupił sobie samolot. Szliśmy na ilość, nie na jakość"

Podsumowując tamten czas, Mandaryna zaznaczyła, że w obliczu trudności najważniejsze są wartości duchowe i wsparcie bliskich, a nie dobra materialne.

"Ważne jest, ile masz w sercu, czy jesteś szczęśliwy i czy masz ludzi wokół siebie, którzy cię wspierają i kochają"

Finansowe kłopoty Michała Wiśniewskiego

Problemy z pieniędzmi towarzyszyły wokaliście przez wiele lat. W 2018 roku jego imponujący majątek, szacowany wcześniej na 35 milionów złotych, przestał istnieć. Chociaż proces upadłości konsumenckiej zakończył się jesienią 2021 roku, w 2023 roku artysta musiał zmierzyć się z nowymi zarzutami. Został oskarżony o wyłudzenie 2,8 miliona złotych pożyczki ze SKOK-u Wołomin w 2013 roku. Kwota ta, wraz z narosłymi odsetkami, wzrosła do 2,9 miliona złotych. Wiśniewski zaprzeczał tym oskarżeniom i nie przestał koncertować. To właśnie dochody z występów na żywo i tantiem pozwalają mu na opłacanie bieżących rachunków i zobowiązań.

Zobacz też: Osiem ślubów, ale "tylko" pięć żon. Przypominamy wszystkie małżeństwa Michała Wiśniewskiego

Rozstanie Michała Wiśniewskiego i Poli Wiśniewskiej. Co z długami?

Życie gwiazdora to nie tylko kłopoty z pieniędzmi. W marcu 2026 roku Michał Wiśniewski potwierdził informacje o zakończeniu związku ze swoją piątą żoną, Polą. Małżeństwo, z którego na świat przyszło dwóch synów – Falco i Noel – nie przetrwało kolejnego kryzysu. Obecnie nie jest jasne, czy w związku z rozwodem Pola Wiśniewska będzie obciążona częścią zobowiązań finansowych swojego byłego partnera. Kwestia podpisania przez nich intercyzy pozostaje tajemnicą.

Losy lidera Ich Troje przypominają filmowy scenariusz, w którym po latach ogromnych sukcesów i życia w przepychu, nadszedł czas na poważne problemy finansowe, oskarżenia oraz zawirowania w życiu prywatnym. Mimo trudności, artysta udowadnia, że przetrwanie po upadku z samego szczytu show-biznesu wymaga dużej siły i pokory. Teraz Wiśniewski skupia się na rozwiązywaniu swoich problemów, wychowywaniu dzieci i próbie odbudowania zaufania opinii publicznej. Jego losy wciąż budzą ogromne zainteresowanie i emocje wśród fanów w całej Polsce.

Zobacz też: Michał Wiśniewski znowu jest singlem. Potwierdził rozstanie z Polą!