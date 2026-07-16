Lech Poznań triumfuje, ale to incydent z trybun zostanie w pamięci. Transparent uderzył w Cezarego Kuleszę

Lech Poznań zgarnia Superpuchar Polski po zaciętym spotkaniu

Rywalizacje o Superpuchar Polski nierzadko są traktowane z przymrużeniem oka i uznawane niemal za przedsezonowe gry kontrolne. Kibice bywają wobec nich sceptyczni, jednak ci fani, którzy zasiedli przed ekranami lub na trybunach, by obejrzeć starcie Lecha Poznań z Górnikiem Zabrze, z pewnością tego nie pożałowali. Zaserwowano im widowisko na najwyższym poziomie, w którym obie ekipy mocno celowały w wygraną. Choć na początku ton nadawali podopieczni Frederiksena, to Zabrzanie otworzyli wynik spotkania za sprawą celnego uderzenia Maksyma Chłania. Poznańska drużyna potrafiła odpowiedzieć jeszcze przed gwizdkiem oznaczającym przerwę. Patrik Wålemark wypracował doskonałą sytuację, a formalności dopełnił Antoni Kozubal, zdobywając bramkę wyrównującą. Po przerwie dominacja "Kolejorza" stała się bezdyskusyjna. Mistrzowie Polski strzelili jeszcze dwa gole – najpierw listę strzelców zasilił Mikael Ishak, a kropkę nad i postawił Pablo Rodriguez, ustalając wynik starcia o trofeum na 3:1 dla ekipy z Poznania.

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Skandal na meczu Lech Poznań - Górnik Zabrze. Atak na prezesa PZPN, Cezarego Kuleszę

Czysto piłkarski spektakl został przyćmiony przez zachowanie sympatyków poznańskiego Lecha. Skoncentrowali oni swoją furię na sterniku polskiej piłki, Cezarym Kuleszy. Szef PZPN stał się celem werbalnych i wizualnych inwektyw z trybun. Na stadionie pojawił się olbrzymi, prowokacyjny baner. Widniała na nim karykatura Kuleszy, opatrzona wymownym hasłem „Łączy was wóda”. Powodem złości kibiców była prawdopodobnie pierwotna decyzja federacji, która chciała przenieść spotkanie do Wrocławia, odbierając tym samym prawo do organizacji finału urzędującemu mistrzowi Polski, zgodnie z dotychczas obowiązującym zwyczajem.

Superpuchar Polski odbędzie się na Tarczyński Arenie we Wrocławiu. Taką decyzję podjęła Komisja ds. Nagłych PZPN. Przedstawiciele federacji uzasadniają to bardzo dobrymi doświadczeniami organizowania meczów o Puchar Polski na PGE Narodowym. Przeniesienie Superpucharu na neutralny, nowoczesny obiekt ma zwiększyć prestiż i wizerunkowo wzmocnić całe wydarzenie. Decyzja dotyczy, póki co wyłącznie 2026 roku, ale w zamyśle Wrocław miałby gościć Superpuchar również w 2027

– takie informacje przekazywał Łukasz Wachowski z PZPN, na łamach Przeglądu Sportowego Onet. Ostatecznie, piłkarska centrala wycofała się z tego pomysłu, jednak złe emocje pozostały w pamięci kibiców.

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