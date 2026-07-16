Maluba spodziewa się dziecka! 33-latka pokazała ciążowy brzuszek

Druga rocznica ślubu i ciążowe krągłości Maluby

Magdalena Lubacz-Rataj, znana w sieci jako Maluba, ogłosiła, że zostanie mamą. Wokalistka i influencerka, której profil na Instagramie obserwuje 386 tysięcy osób, pochwaliła się tym faktem, udostępniając nagranie, na którym eksponuje rosnący brzuszek. Pod postem błyskawicznie pojawiło się mnóstwo gratulacji od zachwyconych fanów oraz znajomych z show-biznesu.

Przed oficjalnym ogłoszeniem celebrytka zamieściła w sieci jeszcze jedno intrygujące wideo.

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Co najbardziej przeraża millenialsów, którzy nadal czują się nastolatkami? - brzmi napis.

Na udostępnionym materiale widać Malubę i jej ukochanego, którzy skradają się przy dźwiękach trzymającej w napięciu muzyki. Na koniec mężczyzna prezentuje pozytywny test ciążowy.

"Będę ciocią?", "Rośnijcie zdrowo", "Wspaniała wiadomość" - czytamy w sieci.

Wieści o powiększeniu rodziny pojawiły się krótko po tym, jak para celebrowała drugą rocznicę ślubu.

Dwa lata później… a ten dzień wciąż wywołuje te same emocje. Czas mija, ale są chwile, które zostają z nami na zawsze. Dziękujemy wszystkim, którzy byli częścią tego wyjątkowego dnia i do dziś kibicują nam w naszej wspólnej drodze. Za kolejne wspólne lata. Kocham Cię - wyznała Maluba na Instagramie.

W tamtym momencie jednak o ciąży wiedziało tylko ścisłe grono najbliższych osób.

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Początki kariery Magdaleny Lubacz-Rataj z "Projekt Lady"

Magdalena Lubacz-Rataj z łączy muzykę z działalnością w sieci. Influencerka często gości na imprezach branżowych i koncertach, dbając jednocześnie o aktywny kontakt ze swoimi obserwatorami w internecie. 33-latka zwyciężyła w "Projekcie Lady" w 2018 roku i ma na swoim koncie także występ na gali Prime Show MMA, gdzie wygrała z Wiolą Kotelecką. Jej życiowy partner, Maciej Rataj, to zawodnik walczący w Fame MMA.

Teraz w życiu wokalistki zaczyna się nowy, ekscytujący etap. Przed nią czas przygotowań do roli mamy, a fani z pewnością mogą liczyć na kolejne relacje z przebiegu ciąży.

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