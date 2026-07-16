Poszukiwania 15-latki w Lęborku. Policjanci ze Strzelec Opolskich pomogli nastolatce

Zgłoszenie o zagrożeniu życia nastolatki

Około godziny 22:40 oficer dyżurny ze Strzelec Opolskich otrzymał pilną informację z Centralnego Biura Zwalczania Cyberzagrożeń. Z przekazanych danych wynikało, że 15-letnia dziewczyna zamieściła na portalu internetowym wiadomość o zamiarze odebrania sobie życia jeszcze tej samej nocy. Ryzyko oceniono jako bardzo wysokie, ponieważ nastolatka określiła swoją motywację na 9 w skali do 10. Wspomniała również o podjętej dzień wcześniej próbie, o której nikt z jej otoczenia nie wiedział.

Ustalenia w powiecie strzeleckim

St. asp. Piotr Morawski rozpoczął sprawdzanie dostępnych informacji, mając do dyspozycji początkowo jedynie adres e-mail, z którego wysłano wiadomość. Policyjne systemy pozwoliły ustalić dane ojca dziewczyny, który miał zamieszkiwać w jednej z miejscowości na terenie powiatu strzeleckiego. Funkcjonariusze niezwłocznie pojechali pod ten adres, gdzie zastali babcię poszukiwanej nastolatki. Kobieta wyjaśniła, że wnuczka po rozwodzie rodziców przeprowadziła się i obecnie mieszka wraz z matką w Lęborku.

Współpraca policjantów z różnych województw

Mundurowi uzyskali numer telefonu do matki, jednak babcia nie potrafiła podać dokładnego adresu zamieszkania w nowym mieście. Dyżurny ze Strzelec Opolskich skontaktował się z jednostką w Lęborku, gdzie do działań włączył się asp. Bartosz Fuczka. Pierwszy sprawdzony przez lęborskich policjantów adres okazał się nieaktualny, ponieważ w budynku znajdował się lokal gastronomiczny oraz pustostan. Kolejne policyjne ustalenia wskazywały na jeden z dużych bloków mieszkalnych, lecz początkowo nie znano konkretnego numeru lokalu.

Odnalezienie 15-latki i pomoc medyczna

Mimo nocnej pory funkcjonariusze rozpytywali mieszkańców budynku, ale nikt nie potrafił wskazać poszukiwanej osoby. Przełom nastąpił po analizie archiwalnej dokumentacji w lęborskiej komendzie, co pozwoliło wytypować inny możliwy adres rodziny. Na miejscu mundurowi zastali matkę wraz z 15-letnią córką, która przyznała się do wysyłania niepokojących wiadomości o swoich zamiarach. Wezwany na miejsce zespół ratownictwa medycznego po ocenie stanu dziewczyny zdecydował o przewiezieniu jej do szpitala i przekazaniu pod opiekę specjalistów.

Źródło: Policja.pl