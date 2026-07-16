Ciężarna Izabela Janachowska wskoczyła w obcisłe wdzianko i szpilki. Widać brzuszek!

Izabela Janachowska promienieje - to już 3. trymestr!

Izabela Janachowska spodziewa się drugiego dziecka i ten stan bardzo jej służy. Prezenterka oraz specjalistka od ślubów wygląda kwitnąco, a każde nowe zdjęcie czy filmik publikowany na Instagramie wzbudza zachwyt wśród jej obserwatorów. Fani jednogłośnie twierdzą, że przyszła mama prezentuje się wspaniale i bije od niej ogromne szczęście. Kiedy 39-latka udostępniła ujęcia z wypoczynku pod palmami, w komentarzach zaroiło się od komplementów.

Uśmiechnięta gwiazda przechadzała się w dopasowanej, śnieżnobiałej kreacji i sandałach na szpilkach. Sukienka pochodzi z jej autorskiej linii odzieżowej i trzeba za nią zapłacić 899 zł.

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Długa satynowa sukienka z odkrytymi plecami. Klasyczny krój, który wpisuje się idealnie w letnie stylizacje. Doskonała baza pod wiele wakacyjnych lookow oraz eleganckich przyjęć. Wzbogacona o zwiewną narzutkę. Pięknie podkreśla ramiona oraz talię - pisała Janachowska na początku czerwca, prezentując wdzianko w wersji bardziej eleganckiej niż codziennej.

Jak widać, również podczas wakacyjnych wyjazdów ten element garderoby spisuje się znakomicie.

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"I można wyglądać elegancko i kobieco w ciąży, nie trzeba eksponować gołego brzucha i wciskać się w małe ciuchy jak robią pseudogwiazdy", "Jak pięknie pani wygląda i brzusiu taki malusi, piękny", "Ciąża to powinien być czas spokoju, troski partnera i mnóstwa dobrej energii. Nie każda z nas tego doznała, ale Pani wygląda przecudnie", "Wygląda Pani oszałamiająco jak na 3 trymestr" - komentowały fanki Izabeli.

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Druga, wymarzona ciąża

Gwiazda wychowuje już 7-letniego synka Chrisa, jednak wielokrotnie wspominała o chęci powiększenia rodziny. Obecnie jej pragnienie staje się rzeczywistością. Z informacji, którymi się podzieliła, wynika, że jest już w 7. miesiącu, więc termin rozwiązania jest tuż tuż. Co interesujące, ojciec dziecka dowiedział się o ciąży dopiero w drugim trymestrze.

Mogę zaskoczyć troszeczkę, bo mój mąż dowiedział się dosyć późno o ciąży. Faktycznie w pierwszej ciąży mocno od samego początku przechodziliśmy przez to razem i on wiedział może nawet wcześniej ode mnie, bo zauważał te symptomy. Natomiast teraz długo go dosyć trzymałam w... nie chcę powiedzieć niepewności, ale w totalnej nieświadomości. Pomyślałam sobie, że chyba odczekam do takiego momentu, kiedy to wszystko będzie takie pewne, bezpieczne, że nie chciałam go wciągać w taką niepewną sytuację. Też mieliśmy różne problemy wcześniej z zajściem w ciążę. I tak sobie pomyślałam, że chyba go poinformuję, jak to będzie już takie pewne, sprawdzone i po prostu gotowe. No to będzie bardzo dziwne. Mój mąż dowiedział się w czwartym miesiącu. To był prezent wielkanocny. W Wielkanoc się dowiedział - mówiła Janachowska w "Pytaniu na śniadanie".

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