Specjalna urna na pogrzebie Karola Stopy. Uczestnicy ceremonii nie kryli wzruszenia

Pogrzeb Karola Stopy. Uczestnicy ceremonii ze smutkiem patrzyli na urnę

W czwartek, 9 lipca, zmarł ceniony komentator sportowy Karol Stopa. Jego pogrzeb odbył się tydzień później. W ostatniej drodze uczestniczyli bliscy, znajomi, a także sympatycy sportu, w tym fani tenisa. Wśród uczestników ceremonii obecny był m.in. Karol Strasburger, aktor, prezenter i znany fan tej dyscypliny. Uroczystości rozpoczęły się w czwartek o 14:00 od nabożeństwa w kościele św. Karola Boromeusza na warszawskich Powązkach. Następnie urna z prochami odprowadzona została na rodzinny grób na pobliskim cmentarzu. Uwagę żałobników zgromadzonych w świątyni i na cmentarzu zwróciła oryginalna urna. Obecni nie kryli żalu, spoglądając na dedykowaną tabliczkę przymocowaną do urny.

Nie żyje Karol Stopa. Słynny dziennikarz i komentator tenisa zmarł w czwartek

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Pogrzeb Karola Stopy. Tabliczka z imieniem wywołała duże emocje

Dla wielu zgromadzonych świadomość, że Karol Stopa już nie zasiądzie przed mikrofonem, była trudna do zaakceptowania. Szczególne emocje wywołał widok tabliczki pamiątkowej na urnie o nietypowym kształcie małego prostopadłościanu. Widniał na niej prosty, ale wymowny napis: "Karol Grzegorz Stopa (1948 - 2026)". Podczas ceremonii goście mieli możliwość wpisania się do księgi kondolencyjnej. Po śmierci Stopy przyjaciela pożegnał Lech Sidor.

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Nie będzie już więcej duetu, już nikt nie napisze, że stary, i nie wie nic o tenisie, że opowiada swoje dykteryjki, odszedł nad ranem z tego świata mój największy PRZYJACIEL, już nigdy nie usłyszymy jego słynnej chrypki. Karol Stopa, już nigdy nie zapowie meczu! Żegnaj Karolku!

– takimi słowami pożegnał go w internecie kolega z anteny Eurosportu.