Katarzyna Piter w półfinale debla w Atenach. Kto będzie jej kolejną rywalką?

Awans po dwusetowym meczu

Katarzyna Piter oraz Eudice Chong z Hongkongu zapewniły sobie miejsce w półfinale debla. Rozstawione z numerem trzecim tenisistki pokonały w czwartkowym ćwierćfinale Brytyjkę Madeleine Brooks i Holenderkę Isabelle Haverlag. Spotkanie zakończyło się wynikiem 6:2, 7:6 (7-3).

W kolejnym etapie turnieju WTA 250 w Atenach polsko-hongkońska para zmierzy się z najwyżej rozstawionymi zawodniczkami. O finał powalczą z Hao-Ching Chan z Tajwanu oraz Japonką Miyu Kato.

Szybkie odpadnięcie Magdy Linette

Wcześniej, w poniedziałek, z rywalizacją w turnieju singlowym pożegnała się Magda Linette. Rozstawiona z numerem ósmym poznanianka odpadła już w pierwszej rundzie po meczu z Japonką Mai Hontamą. Spotkanie zakończyło się wynikiem 4:6, 5:7 na korzyść azjatyckiej zawodniczki.

Turniej w Atenach to ważne wydarzenie w kalendarzu WTA, jednak polscy kibice mogą teraz liczyć już tylko na sukcesy deblowe Katarzyny Piter. Półfinałowe spotkanie z Chan i Kato będzie dla niej dużym wyzwaniem, biorąc pod uwagę pozycję rywalek w drabince turniejowej.