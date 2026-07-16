Śmierć kobiety w gminie Zamość. 76-latek ugodził żonę nożem i podpalił dom

Pożar i interwencja służb ratunkowych w gminie Zamość

15 lipca 2026 roku tuż przed godziną 22:00 policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące pożaru w piwnicy domu jednorodzinnego na terenie gminy Zamość. W przesłanej informacji wskazano również, że w mieszkaniu na parterze znajduje się kobieta, która prawdopodobnie nie żyje. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, a strażacy przystąpili do gaszenia ognia w budynku. Po opanowaniu pożaru mundurowi rozpoczęli zabezpieczanie terenu oraz ustalanie przebiegu zdarzenia.

Wstępne ustalenia policji dotyczące okoliczności zdarzenia

Z dotychczasowych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 76-letni mieszkaniec posesji prawdopodobnie ugodził nożem 74-letnią żonę. Następnie mężczyzna miał podpalić podpiwniczenie domu, po czym udał się do pobliskiego budynku gospodarczego. Tam 76-latek dokonał samookaleczenia, w wyniku czego wymagał pomocy medycznej. Został on przetransportowany do szpitala i obecnie przebywa pod ścisłym nadzorem policjantów.

Prace śledcze pod nadzorem prokuratury

Na miejscu zdarzenia przez wiele godzin pracowali zamojscy policjanci oraz prokurator z Prokuratury Okręgowej w Zamościu. W ramach prowadzonych czynności procesowych zabezpieczono ślady oraz wykonano oględziny posesji i budynków. Ciało 74-letniej kobiety zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych, które pozwolą precyzyjnie określić przyczynę zgonu. Obecnie śledczy kontynuują gromadzenie materiału dowodowego w tej sprawie.

Śledztwo Prokuratury Rejonowej w Zamościu

Postępowanie mające na celu szczegółowe wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia prowadzi Prokuratura Rejonowa w Zamościu. Służby starają się ustalić dokładny przebieg wypadków, do których doszło wieczorem 15 lipca 2026 roku. Na obecnym etapie śledztwa organy ścigania nie udzielają dalszych informacji, co jest uzasadnione dobrem prowadzonego postępowania.

Źródło: Policja.pl