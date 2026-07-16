Mandaryna przygotowuje się do "Tańca z Gwiazdami". Na tym przyłapali ją paparazzi!

Wiśniewska szykuje się do "Tańca z Gwiazdami"

Życie Mandaryny obfituje ostatnio w przełomowe momenty. Zawirowania w sferze osobistej to nie wszystko. Marta Wiśniewska jest w pełni pochłonięta treningami do popularnego programu rozrywkowego "Taniec z Gwiazdami". To jej najważniejsze telewizyjne przedsięwzięcie w ostatnim czasie. Niedawno paparazzi dostrzegli ją podczas pracy nad materiałami promującymi format. Gwiazda długo rozmawiała z ekipą produkcyjną, umilając sobie czas paleniem papierosów. Jak widać na fotografiach, sporo trudności sprawiło jej wybranie odpowiednich butów treningowych.

TUTAJ ZNAJDZIECIE ZDJĘCIA PAPARAZZI - MANDARYNA SZYKUJE SIĘ DO "TAŃCA Z GWIAZDAMI"

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Mandaryna niczym Kopciuszek na planie programu

Podczas przymiarek Marta Wiśniewska założyła dwa różne modele obuwia. Wybór okazał się na tyle problematyczny, że w międzyczasie prowadziła rozmowy telefoniczne, być może szukając porady. Aby ułatwić sobie zadanie, poprosiła nawet o uwiecznienie przymierzanych par na zdjęciach. Ostatecznie jednak proces zakończył się powodzeniem. Po podjęciu decyzji Mandaryna szybko przebrała się w błyszczącą, cekinową kreację i ruszyła na plan zdjęciowy.

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Dementuje spekulacje o ustawce i związku dla promocji

Wiadomość o angażu piosenkarki do programu tanecznego ujrzała światło dzienne jeszcze przed oficjalnym potwierdzeniem powrotu do Michała Wiśniewskiego. Zbieżność tych wydarzeń wywołała lawinę komentarzy internautów, którzy zaczęli snuć teorie o celowym nagłośnieniu relacji w celu wypromowania telewizyjnego show. Marta kategorycznie zaprzeczyła tym doniesieniom podczas jednej z rozmów z mediami.

Chyba bym tego tak nie wymyśliła. Powiem Ci, że to byłoby za grube. (...) Nic nie jest wymyślone.

- podkreśliła w rozmowie dla serwisu Pomponik. O tym, jak poradzi sobie na parkiecie, widzowie dowiedzą się w nadchodzącym, jesiennym sezonie. Być może odnowione uczucie do lidera Ich Troje okaże się dla niej dodatkową motywacją. Wielu fanów liczy na to, że Michał będzie gorąco kibicował partnerce ze studia nagraniowego.

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