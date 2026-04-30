Szokujący zwrot w sprawie oskarżonego muzyka. D4vd zamówił narzędzia zbrodni przez internet?

David Anthony Burke, znany szerokiej publice jako D4vd, trafił do aresztu 16 kwietnia br. Jest on oskarżony o morderstwo, które odbiło się echem na całym świecie. W 2025 roku w aucie marki Tesla, należącym do tego gwiazdora TikToka, odnaleziono poćwiartowane ciało nieletniej Celeste Rivas Hernandez, z którą miał znać się od kilku lat. Dziewczyna zniknęła w 2023 roku po tym, jak zdradziła bliskim, że ma chłopaka o imieniu David. Muzyk nie przyznaje się do winy, a prokuratura, która może zażądać najsurowszej możliwej kary, ujawnia szokujące detale.

D4vd przed sądem. Popularnemu muzykowi grozi kara śmierci za morderstwo

Prokurator okręgowy hrabstwa Los Angeles poinformował, że najprawdopodobniej 21-letni piosenkarz zabił 14-letnią dziewczynę, aby pozbyć się niewygodnej dla swojej reputacji osoby. Parę miało łączyć znacznie więcej niż znajomość, a nastolatka zagroziła chłopakowi, że ujawni publicznie prawdę o ich relacji, która w świetle prawa nie była legalna i kwalifikowałaby gwiazdora do skazania za przestępstwo seksualne. D4vd miał poznać Celeste, gdy ta miała zaledwie 11 lat. Jest oskarżony o zabójstwo, za które w Kalifornii grozi mu kara śmierci, aktualnie pozostająca w oficjalnym moratorium. Ale to nie wszystko. Prokuratura ujawniła, że na telefonie Burke'a oraz na jego kontach w serwisie iCloud odnaleziono materiały przedstawiające wykorzystywanie seksualne nieletnich. Teraz do obciążającej gwiazdora listy ustaleń dołączyły kolejne szokujące informacje.

Gwiazdor się nie przyznaje. Prokuratura ujawnia: kupił w sieci narzędzia zbrodni

Choć D4vd nie przyznał się do wykorzystania ani zabicia nastolatki, której ciało znalazło się w jego aucie, śledczy twierdzą, że posiadają już jednoznaczny materiał dowodowy. W środę 29 kwietnia muzyk oficjalnie nie przyznał się do winy przed sądem, zgadzając się na przełożenie wstępnego przesłuchania na koniec maja. Szok wywołały jednak przede wszystkim dokumenty złożone przez prokuraturę.

Według opublikowanych ustaleń śledczych, D4vd pozbawił Celeste życia w swoim domu, przez zadanie jej kilkanastu ciosów nożem. Po zbrodni użył fałszywych danych, aby na przełomie kwietnia i maja 2025 roku przez internetowe sklepy - w tym Amazon i Home Depot - zamówić narzędzia potrzebne do ukrycia ciała nastolatki. Na zakupy dokonane rzekomo przez muzyka składy się... dwie piły łańcuchowe, nadmuchiwany basen, worek i łopata. Co więcej, już podczas pierwszych czynności śledczych pod koniec ubiegłego roku w domu Burke'a znaleziono piec mogący nagrzać się do 1600 stopni Celsjusza. Prokuratura twierdzi, że 21-latek planował pozbycie się ciała, ale nie zdążył tego skutecznie dokonać. Jego obrońcy zapowiadają silną obronę i wierzą, że dowody wskażą na niewinność ich klienta.