Odważne kreacje w "Tańcu z Gwiazdami"! Tancerki i celebrytki odsłoniły sporo ciała. Tylko spójrzcie!

Odważne sukienki gwiazd. Kreacje Wieniawy, Englert i Suryś

Piąte spotkanie na parkiecie 19. odsłony "Tańca z Gwiazdami" obfitowało w spektakularne stylizacje! Kreacje to zawsze jeden z najbardziej wyczekiwanych elementów show dla widzów kibicujących swoim faworytom. Przeróżne fasony - od kaskad falban, przez frędzle, aż po majestatyczne treny - zawsze są szeroko komentowane. Tym razem stroje również nie zawiodły oczekiwań, robiąc niesamowite wrażenie.

Julia Suryś zaprezentowała się w zjawiskowej, koronkowej sukni w intensywnym, niebieskim odcieniu. Choć materiał sięgał do ziemi, jego delikatna, ażurowa struktura niewiele ukrywała. Suknia wyróżniała się głębokim rozcięciem i przykuwającym wzrok kolorem, jednak to prześwitująca pod nią bielizna tancerki była elementem najmocniej przyciągającym spojrzenia.

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Helena Englert z kolei postawiła na odważną, srebrną mini z licznymi wycięciami. Jej jasna kreacja subtelnie mieniła się w blasku reflektorów, zlewając się niemal ze skórą aktorki. Żona Dominika Smaruja, Urszula Kobiela, wybrała zmysłową suknię z rozcięciami, natomiast Nadia Kurzelewska (córka Izabeli Kuny) zdecydowała się na pastelową stylizację akcentującą talię. Całkowicie inną drogę obrała jurorka Julia Wieniawa, która postawiła na wyrafinowaną elegancję w postaci cekinowej kreacji w głębokim, bordowym odcieniu, idealnie współgrającym z jej urodą.

Uwagę zwracały również inne stylizacje. Paulina Sykut-Jeżyna zaskoczyła widzów skromną, pozbawioną ramiączek suknią w kolorze jasnej żółci, z kolei Iwona Pavlović pozostała wierna swojej ukochanej czerni.

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Rodzinny odcinek Tańca z Gwiazdami. Kto opuścił program?

Piąta odsłona bieżącej, 19. edycji "Tańca z Gwiazdami" upłynęła pod znakiem występów uczestników wraz z członkami ich rodzin i przyjaciółmi. Z kim tańczyły poszczególne gwiazdy? Lista prezentuje się następująco:

Krzysztof Kwiatkowski z narzeczoną Zofią Nowakowską oraz Sarą Janicką

Marta "Mandaryna" Wiśniewska u boku syna Xaviera Wiśniewskiego oraz Krystiana Rzymkiewicza

Piotr "Guma" Gumulec w towarzystwie brata Bartosza oraz Julii Suryś-Stromeckiej

Helena Englert ze swoim ojcem Janem Englertem oraz Romanem Osadchiy

Jasper Sołtysiewicz u boku siostry Kaliny oraz Darii Sytej-Grobelnej

Dominik Rupiński ze swoją babcią Aldoną oraz Estelle François

Joanna Jędrzejczyk wraz ze szwagrem Krzysztofem oraz Kamilem Kuroczko

Dominik Smaruj u boku żony Urszuli oraz Magdy Tarnowskiej

Izabela Kuna ze swoją córką Nadią oraz Michałem Bartkiewiczem

Kto tym razem musiał pożegnać się z parkietem? Zgodnie z formatem show, podczas odcinka rodzinnego nikt nie został wyeliminowany. Wszyscy uczestnicy awansowali do dalszej walki o główną nagrodę. Głosy oddane w tej rundzie zostaną doliczone do wyników w kolejnym, szóstym odcinku.

Oceny sędziów w 5. odsłonie "Tańca z Gwiazdami":

Mandaryna, syn Xavier i Krystian Rzymkiewicz - 40 pkt

Krzysztof Kwiatkowski, narzeczona Zofia i Sara Janicka - 38 pkt

Helena Englert, tata Jan i Roman Osadchiy - 38 pkt

Piotr "Guma" Gumulec, brat Bartosz i Julia Suryś-Stromecka - 37 pkt

Jasper Sołtysiewicz, siostra Kalina i Daria Syta-Grobelna - 35 pkt

Dominik Smaruj, żona Urszula i Magdalena Tarnowska - 35 pkt

Izabela Kuna, córka Nadia i Michał Bartkiewicz - 35 pkt

Dominik Rupiński, babcia Aldona i Estelle François - 34 pkt

Joanna Jędrzejczyk, szwagier Krzysztof i Kamil Kuroczko - 33 pkt

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QUIZ: zwycięzcy "Tańca z gwiazdami". Czy ich pamiętasz? Pytanie 1 z 10 Pierwszą edycję w 2005 roku wygrał: Witold Paszt Robert Kudelski Olivier Janiak Rafał Mroczek Następne pytanie