Zaskakujące słowa Edwarda Miszczaka o Maryli Rodowicz. "Jej miejsce jest w TVP"

Relacje Maryli Rodowicz i TVP. Co się wydarzyło?

Maryla Rodowicz to ikona rodzimej branży muzycznej. Jej wielkie przeboje powstawały we współpracy z takimi sławami jak Agnieszka Osiecka, Jonasz Kofta, Seweryn Krajewski, Katarzyna Gaertner czy Jacek Cygan. Piosenkarka od przeszło pięćdziesięciu lat czaruje publiczność swoim wokalem i nietuzinkowym wizerunkiem scenicznym.

Obecność 80-letniej artystki była przez długi czas nieodłącznym elementem telewizyjnych festiwali i koncertów sylwestrowych. Rodowicz systematycznie śpiewała też podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Sytuacja zmieniła się w 2024 roku, gdy piosenkarka weszła w spór z ówczesnym kierownictwem Telewizji Polskiej. Zabrakło jej wtedy na opolskiej scenie i straciła stanowisko jurorki w formacie "The Voice Senior". Od tego momentu kontakty na linii Rodowicz-TVP są dość skomplikowane. Choć wystąpiła na ubiegłorocznym "Sylwestrze z Dwójką", w Opolu ponownie jej nie zobaczyliśmy. Można ją było jednak usłyszeć podczas trasy "Lato z Radiem i Telewizją Polską".

Zobacz również: Rodowicz zrezygnowała ze współpracy ze Sławomirem. Gwiazdor zdradził kulisy

Edward Miszczak w "Super Expressie" mówi wprost o Maryli Rodowicz

Wokalistka znalazła swoje miejsce na antenie Polsatu. Jej kultowe piosenki będą stanowić ważny element nowego formatu stacji - "Hitster. Muzyczna gra przebojów", a ona sama zaprezentuje się jako gość specjalny w jednym z wydań.

Zaangażowanie legendarnej piosenkarki to niewątpliwie powód do zadowolenia, jednak dyrektor programowy stacji, 71-letni Edward Miszczak, w wypowiedzi dla "Super Expressu" zadeklarował, że widzi dla niej inną rolę. Podkreślił, że artystka jest "dobrem narodowym" i jej naturalnym środowiskiem powinna być telewizja publiczna.

Myślę, że taka gwiazda jak Maryle Rodowicz, to chyba się nie dziwi, że najczęściej występuje w telewizji publicznej. Dlatego jest dobrem narodowym i tam powinna występować. A czasem, jak mamy dla niej nieciekawą ofertę, to też pojawia się u nas - wyznał dyrektor programowy Polsatu.

Tymczasem wielbiciele artystki bardzo by chcieli, aby dołączyła do grona jurorów w "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami", zwłaszcza że fotel, który zajmowała Ewa Kasprzyk, nadal czeka na nowego jurora.

Zobacz również: Edward Miszczak o nowej jurorce "Tańca z Gwiazdami"! Julia Wieniawa ma konkurencję

"Hitster. Muzyczna gra przebojów" - nowy format w Polsacie

"Hitster. Muzyczna gra przebojów" to nowa propozycja telewizyjna, zainspirowana popularną grą towarzyską. W programie weźmie udział kilkudziesięciu znanych gości. Będą oni, w dwuosobowych zespołach, musieli odgadywać czas powstania prezentowanych utworów muzycznych.

Program prowadzony będzie przez 35-letnią Idę Nowakowską oraz 44-letniego Piotra Kędzierskiego. Wśród gwiazd biorących udział w formacie znajdą się między innymi: Edyta Górniak z Allanem Enso, Justyna Steczkowska z Leonem Myszkowskim, Mandaryna i Michał Wiśniewski, Roxie Węgiel i Kevin Mglej, Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz, Agnieszka i Grzegorz Hyży, Alien i Majtis, Tamara Arciuch i Bartek Kasprzykowski oraz Katarzyna Skrzynecka i Piotr Gąsowski.

Zobacz również: Ida Nowakowska jurorką "Tańca z gwiazdami"?! Mamy komentarz gwiazdy i Edwarda Miszczaka

Maryla Rodowicz szuka aktorki. "Musi być ładna i ładnie śpiewać"

Przekonaj się w quizie, czy znasz teksty największych przebojów Maryli Rodowicz! Pytanie 1 z 10 Uzupełnij tekst "Niech żyje bal": "Zanim więc... upadłość ogłoszą" Kraje Serca Narody Następne pytanie