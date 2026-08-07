Edward Miszczak o nowej jurorce "Tańca z Gwiazdami"! Julia Wieniawa ma konkurencję

Ewa Kasprzyk żegna się z "Tańcem z Gwiazdami". Kto zajmie wolne krzesło?

Widzowie tanecznego hitu Polsatu muszą pogodzić się z ogromną zmianą, ponieważ po pięciu sezonach Ewa Kasprzyk zrezygnowała z oceniania uczestników. Od razu pojawiły się spekulacje dotyczące nowej twarzy w jury, a na prowadzenie w tych przewidywaniach wysunęła się Julia Wieniawa. Zmiana w obsadzie "Tańca z Gwiazdami" jest już pewna, co potwierdziła sama aktorka. Gwiazda argumentowała swój krok natłokiem innych zawodowych projektów oraz faktem, że ocenianie na wizji zwyczajnie nie do końca wpisuje się w jej styl. Stacja oficjalnie podziękowała artystce za zaangażowanie. Dla wielu miłośników formatu to ogromna strata, gdyż cięte i bezkompromisowe riposty aktorki dodawały programowi wyjątkowego charakteru.

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QUIZ. Telewizyjne hity lat 90. TVP, Polsat, TVN. Dopasuj program do stacji. Randka w ciemno, Idź na całość, Śmiechu warte Pytanie 1 z 18 Program "Randka w ciemno" emitowany był w telewizji: TVP Polsat TVN Następne pytanie

Edward Miszczak o angażu Julii Wieniawy. Ida Nowakowska bez szans na "Taniec z Gwiazdami"

Telewizja Polsat wciąż trzyma w tajemnicy nazwisko nowej ekspertki, jednak zakulisowe doniesienia coraz mocniej wskazują na Julię Wieniawę. Te domysły przybrały na sile, gdy artystka zakończyła współpracę z konkurencyjnym formatem "Mam talent!". Wykorzystując okazję podczas prezentacji jesiennej ramówki stacji, zapytaliśmy Edwarda Miszczaka o te plotki.

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Jeszcze nie wiemy. Jeszcze nie wiemy, czy będzie to Julia Wieniawa. Bo mamy na razie trzy oferty i dyskutujemy cały czas. Mamy jeszcze miesiąc, myślę, że to ostatnie dwa tygodnie - wyznał Miszczak w rozmowie z "Super Expressem".

Dyrektor programowy zaznaczył jednocześnie, że brana pod uwagę jest nie tylko Julia Wieniawa, a ostateczny wybór toczy się między trzema gwiazdami.

Tak, bo to musi zagrać parę wektorów. To jest trzy miesiące, jak mówię. Julia jest rozrywaną postacią. Myślę też, że pobyt w tym innym programie pokazał jej, co to jest taka tygodniowa cykliczność. To jest zabójstwo dla innych aktywności, bo nie może pani tak wystąpić i przyjść o 19.00, i się pomalować. Dlatego się trzeba przygotować. Dużo pracy nim się wejdzie do środka.

W trakcie wywiadu zapytano również, czy rozważana jest kandydatura Idy Nowakowskiej do objęcia fotela jurorskiego. Edward Miszczak odpowiedział krótko i dosadnie.

Nie, Ida ma swój program. Nawet dwa, no to nie przesadzajmy.

Z tych słów jasno wynika, że 35-letnia prezenterka na pewno nie zasiądzie w jury tanecznego show, ponieważ już teraz zaangażowano ją do dwóch innych formatów stacji – programów "Twoja twarz brzmi znajomo" oraz "Hitster".

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