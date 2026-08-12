Nowakowska absolwentką prestiżowej szkoły. Teraz szczyci się: "Britney Spears jej nie ukończyła"

Ida Nowakowska powraca do telewizji. Po ponad dwóch latach od rozstania z Telewizją Polską gwiazda znalazła zatrudnienie w Polsacie. Edward Miszczak obsadził ją w roli uczestniczki kultowego formatu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" oraz gospodyni debiutującego na antenie jesienią show "Hitster". Prezenterka podkreśla jednak, że choć nie było jej na wizji, nie narzekała na brak zajęć, realizując zagraniczne projekty.

To jest takie śmieszne u nas, bo wydaje mi się, że jak znikasz z telewizji, to tak jakbyś niczego nie robiła, nie robił. Dużo osób mnie pyta: "Wracasz do pracy?", a ja miałam tak zapracowane dwa lata, że ledwo co żyłam! (śmiech) Tylko wiesz, pracowałam gdzieś indziej, przyjmowałam zagraniczne projekty - mówiła w wywiadzie dla ESKA.pl.

Ida Nowakowska wraca do telewizji

Zarówno "Hitster", jak i "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" to programy muzyczne, opierające się na wspomnieniach. A Ida ma co wspominać! Zawodowa tancerka ukończyła jako dziecko tę samą szkołę, w której kształciły się największe gwiazdy światowej sceny muzycznej. Mało kto wie, że Nowakowska jest absolwentką tej samej placówki, w której do zawodu przygotowywały się m.in. Alicia Keys oraz Britney Spears. Gwiazda Polsatu w rozmowie z Eską zaznaczyła nawet, że ona w przeciwieństwie do księżniczki popu zdobyła dyplom.

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Nowakowska skończyła prestiżową szkołę

Nie wszyscy wiedzą o tym, że Ida Nowakowska ukończyła tę samą szkołę, co wiele światowych sław. Mowa o Professional Performing Arts School. W tej samej placówce do zawodu przygotowywała się np. Britney Spears. W 1998 roku nastoletnia piosenkarka wydała singiel "...Baby One More Time" i osiągnęła międzynarodowy sukces.

Tak, rzeczywiście. Powiem jeszcze, że Britney Spears w ogóle nie skończyła tej szkoły, ale była w tej szkole. Skończyła ją Alicia Keys, więc też nazwisko, które jest bardzo znane i świetna wokalistka. Często do nas wracała do szkoły. Ja wtedy byłam w podstawówce, bo to jest bardzo znana szkoła w Nowym Jorku. Publiczna szkoła, do której trzeba się dostać – jest około 200 osób na jedno miejsce. To długa historia, pewnie nie na ten wywiad, jak to wyszło, że tam właśnie startowałam, poszłam na casting i że się dostałam, bo to wszystko Pan Bóg tak naprawdę zaplanował, ja zupełnie nie miałam takich planów. Miałam być wtedy w Polsce, grać w innym spektaklu... Kiedyś opowiem.

Wykształcenie Idy Nowakowskiej. Tam studiowała

Gwiazda kontynuowała edukację na najlepszym uniwersytecie w Stanach Zjednoczonych.

Natomiast rzeczywiście niesamowita szkoła! Potem ze względu na inny projekt wróciłam do Polski i potem studia UCLA – University of California, Los Angeles. To jest najlepszy wydział, bo to jest School of Theater, Film and Television – najlepszy wydział, jeśli chodzi o aktorstwo. Moje największe marzenie to było! Nie chciałabym, żeby to zabrzmiało, że się chwalę, ale jednocześnie to jest coś, z czego jestem bardzo dumna, bo to wymagało bardzo dużo pracy i poświęcenia. I wierzę, że bardzo dużo mi to dało. UCLA było nawet uniwersytetem numer jeden na całym świecie przez ostatnich kilka lat. W Stanach są rankingi i wszyscy o tym mówią, u nas w Polsce może tak się nie zna tego rankingu. Tam są Ivy League Schools, a UCLA przegoniła Ivy League, więc coś niesamowitego! I to był wielki zaszczyt pracować z tymi ludźmi na studiach wyższych, bo miałam tam wybitnych profesorów.