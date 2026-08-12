Gwiazda "Pamiętników wampirów" jest nie do poznania! Ostra metamorfoza na potrzeby roli [ZDJĘCIA]

Gdy lata temu ogłoszono, że Nina Dobrev zagra Elenę w serialowej adaptacji "Pamiętników wampirów", fandom zapłonął. Ani trochę nie pasowała bowiem do książkowego opisu ukochanej braci Salvatore. L.J. Smith pomyślała ją jako niebieskooką blondynkę, Ninę zaś cechują ciemne włosy i brązowe oczy. Nie było mowy o farbie czy peruce, zmieniono więc kanon i serialowa Elena wyglądała diametralnie inaczej niż jej pierwowzór.

Nina Dobrev blondynką. Przeszła metamorfozę do roli

Teraz zaś Nina Dobrev gra główną rolę w ekranizacji głośnego romansu "Zdarzyło się pewnego lata" i znów pojawił się ten sam problem, który wywołał sprzeciw internautów - Piper miała być blondynką. I będzie, Nina zainwestowała bowiem w perukę. Pokazała nawet fotki z planu i trzeba przyznać, że... nawet pasuje jej ten kolor. Choć sama peruka wygląda mało przekonująco.

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"Zdarzyło się pewnego lata" - o czym opowie film?

"Zdarzyło się pewnego lata" to klasyczne romansidło, które z pewnością przypadłoby do gustu miłośnikom pióra Nicholasa Sparksa. Ona to rozpuszczona influencerka z wielkiego miasta, on ponury rybak z niewielkiego miasteczka. Ich ścieżki się krzyżują i choć patrząc na to realistycznie - powinni się pozabijać, miłość nie wybiera, serce nie sługa itp. itd. Film będzie ekranizacją książki autorstwa Tessy Bailey, która była hitem BookToka (aż dziw bierze, że praw do ekranizacji nie wykupiło Prime Video) - hashtag #ItHappenedOneSummer wyszarpał 235 milliona wyświetleń. W opisie fabuły czytamy:

Piper Bellinger jest ikoną mody i influencerką, ma opinię dzikiego dziecka, a paparazzi nieustannie depczą jej po piętach. Zwariowana i nieobliczalna. Po jednej z szalonych imprez na dachu wieżowca w Los Angeles ojczym odcina ją od funduszy i wysyła do Westport, by wraz z siostrą poprowadziła portowy bar ich zmarłego ojca. Zaraz po przyjeździe na miejsce Piper poznaje rosłego, brodatego kapitana Brendana, który nie daje jej nawet tygodnia na przetrwanie poza Beverly Hills. Rzeczywiście, Piper na samą myśl, że ma spać w obskurnym mieszkaniu z piętrowym łóżkiem dostaje wysypki. Ale jest zdeterminowana, by pokazać ojczymowi – i seksownemu miejscowemu ponurakowi – że ma coś więcej do zaoferowania poza śliczną buzią. Westport jest małym miasteczkiem, więc Piper i Brendan wpadają na siebie kilka razy dziennie. Choć są jak dwa bieguny – kochająca zabawę lwica salonowa i szorstki rybak – coś ich do siebie przyciąga. Początkowo Piper nie chce żadnych rozrywek, nie też ma zamiaru poświęcać czasu mężczyźnie, który tygodniami żegluje w stronę zachodzącego słońca. Kiedy jednak odległa przeszłość do niej wraca, młoda kobieta zaczyna się czuć w Westport coraz bardziej jak w domu. Zastanawia się, czy wystawne życie, jakie wiodła, jest tym, czego faktycznie pragnie. Pewnego dnia LA upomina się o nią, ale niewykluczone, że Brendan i to miasteczko pełne wspomnień, już skradli jej serce. [za: wydawnictwo Muza]

U boku Niny Dobrev zagra Tyler Hoechlin ("Teen Wolf", "Superman & Lois"). Przewidywana data premiery nie jest znana.

"Pamiętniki wampirów": jak dobrze pamiętasz serial? Pytanie 1 z 23 Który z braci Salvatore był starszy? Stefan Damon Następne pytanie

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