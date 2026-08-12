Ida Nowakowska jurorką "Tańca z gwiazdami"?! Mamy komentarz gwiazdy i Edwarda Miszczaka

Ida Nowakowska powraca na ekrany w wielkim stylu. Prezenterkę zobaczymy jesienią w aż dwóch produkcjach Polsatu: jako prowadzącą "Hitstera" i uczestniczkę "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Do bingo brakuje jej już tylko posady jurorki. Zapytana o to, czy widziałaby się za stołem jurorskim w "Tańcu z gwiazdami", Ida otwarcie przyznała, że posiada kompetencje, by oceniać zmagania bohaterów telewizyjnego show.

Wiesz co, nie lubię tak o sobie sama mówić, ale myślę, że akurat kompetencje to rzeczywiście mam! Różne rzeczy mogą sobie powiedzieć, ale na tańcu akurat się bardzo dobrze znam, bo jestem profesjonalną tancerką. Tańczę od piątego roku życia i skończyłam wszystkie szkoły, które można, zagrałam we wszystkich topowych spektaklach tanecznych - powiedziała w rozmowie z serwisem Eska.pl.

Nowakowska chce do "Tańca z gwiazdami"

"Taniec z gwiazdami" od dawna znajduje się na liście zawodowych marzeń tancerki. Zdaniem Nowakowskiej polska edycja jest jedną z najlepszych na świecie.

Każdy program, który jest związany z tańcem, ze sceną, to jest coś, co uwielbiam. I każdy, który jest realizowany na najwyższym poziomie. Ja tylko takie programy chcę robić, zawsze robiłam i będę robić. I "Taniec z gwiazdami" oczywiście jest jednym z nich. Jest fantastyczny, jest realizowany niezwykle! Jak sobie porównamy też różne inne realizacje z innych krajów, ten program u nas w Polsce jest naprawdę fantastyczny, więc gratuluję wszystkim, którzy go tworzą, bo to jest bardzo dużo pracy - podkreśliła.

Edward Miszczak ma jednak inny plan.

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Edward Miszczak nie chce Idy w "Tańcu z gwiazdami"

Być może Ida Nowakowska zasili w przyszłości skład jurorski "Tańca z gwiazdami", ale na pewno jeszcze nie teraz. Edward Miszczak przyznał w rozmowie z "Super Expressem", że jest na etapie poszukiwań zastępstwa za Ewę Kasprzyk. Poza Julią Wieniawą rozważane są jeszcze dwa nazwiska.

Mamy na razie trzy oferty i dyskutujemy cały czas. Mamy jeszcze miesiąc. Myślę, że to ostatnie dwa tygodnie.

Ida Nowakowska nie jest jednak jednym z nich. Zapytany o tancerkę, dyrektor programowy Polsatu przypomniał, że jesienią ma ona co robić, a co za dużo, to niezdrowo. Nawet w show-biznesie.

Ida ma swój program. Nawet dwa, no to nie przesadzajmy - skwitował.