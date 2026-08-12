Atak nożem w Lubsku. 37-letni napastnik trafił do aresztu

Atak nożem w jednym z mieszkań w Lubsku

8 sierpnia 2026 roku w Lubsku doszło do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem dwóch mężczyzn. Z ustaleń policjantów wynika, że w jednym z lokali mieszkalnych 37-letni obywatel Ukrainy zaatakował nożem 46-letniego obywatela Polski. Po zdarzeniu poszkodowany mężczyzna został niezwłocznie przetransportowany do szpitala. Sprawca ataku opuścił mieszkanie i oddalił się w nieznanym kierunku jeszcze przed przyjazdem wezwanych na miejsce służb.

Szybka akcja poszukiwawcza i zatrzymanie sprawcy

Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli działania, które miały doprowadzić do ujęcia podejrzanego mężczyzny. W Komisariacie Policji w Lubsku oraz wydziale kryminalnym w Żarach ogłoszono alarm, a policjanci przystąpili do sprawdzania terenu oraz miejsc potencjalnego przebywania 37-latka. W działaniach poszukiwawczych brali udział także Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Żarach oraz Komendant Komisariatu Policji w Lubsku wraz ze swoim zastępcą. To właśnie kadra kierownicza zauważyła i zatrzymała poszukiwanego mężczyznę niedaleko miejsca, w którym doszło do interwencji.

Poważne zarzuty i trzy miesiące aresztu

Zatrzymany 37-latek został doprowadzony do jednostki policji, gdzie przedstawiono mu oficjalne zarzuty. Odpowie on za spowodowanie obrażeń ciała oraz narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub wystąpienia ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Prokurator wystąpił z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego najsurowszego środka zapobiegawczego. Sąd podzielił tę argumentację i podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu obywatela Ukrainy na okres 3 miesięcy.

Źródło: Policja.pl