Maryla Rodowicz w jury "Tańca z Gwiazdami"?! Jest komentarz

Jesienna ramówka zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nią dziewiętnasta odsłona programu "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". Produkcja ogłosiła już pełny skład znanych osobowości, które od września będą rywalizować na telewizyjnym parkiecie. Najgłośniejszym nazwiskiem nadchodzącego sezonu jest bez wątpienia aktorka Izabela Kuna. Widzowie zobaczą w tanecznych zmaganiach również Martę "Mandarynę" Wiśniewską, Helenę Englert oraz utytułowaną zawodniczkę sztuk walki Joannę Jędrzejczyk. Zagadką wciąż pozostaje ostateczny skład sędziowski.

Stacja musi pilnie obsadzić wakat po Ewie Kasprzyk. Aktorka zaledwie kilka tygodni temu ostatecznie zrezygnowała z udziału w produkcji. Sympatycy formatu szybko wytypowali jej idealną następczynię, wskazując na Agatę Kuleszę. Ceniona artystka w przeszłości gościnnie oceniała pary, zastępując właśnie Kasprzyk i zyskując ogromne uznanie publiczności. Podobnego zdania są czytelnicy "Super Expressu", którzy w dedykowanej ankiecie oddali aż 54 procent głosów na Kuleszę. Pozostałe miejsca na podium w tym czytelniczym głosowaniu zajęły kolejno Anna Mucha oraz Małgorzata Socha.

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Julia Wieniawa zamieni TVN na Polsat?

W mediach plotkarskich pojawiły się niedawno doniesienia wskazujące, że nową jurorką miałaby zostać Julia Wieniawa. Taki ruch oznaczałby poważny transfer między dwiema konkurencyjnymi stacjami. Młoda aktorka i piosenkarka jeszcze przed chwilą oceniała bowiem uczestników w formacie "Mam talent!" na antenie TVN. Kuluarowe pogłoski sugerują, że dyrektor programowy Edward Miszczak próbuje ściągnąć gwiazdę swojej poprzedniej stacji, jednak na ten moment żadna ze stron nie potwierdziła tych informacji.

Maryla Rodowicz w jury "Tańca z Gwiazdami". Znamy jej stanowisko

Tymczasem w korytarzach telewizji Polsat krąży jeszcze jedno, niezwykle głośne nazwisko. To królowa polskiej estrady - Maryla Rodowicz. Chociaż słynna wokalistka nigdy nie brała udziału w tanecznym show jako uczestniczka, prywatnie jest wielką miłośniczką tej formy aktywności. Swoje umiejętności zaprezentowała między innymi podczas jednego z festiwali w Opolu, gdzie na scenie towarzyszył jej profesjonalny tancerz Jan Kliment.

NIE PRZEGAP: Kto powinien zagrać Marylę Rodowicz? To z nimi łączy ją uderzające podobieństwo!

Dziennikarze "Super Expressu" postanowili niezwłocznie skontaktować się z piosenkarką i wprost zapytać o ewentualne plany dołączenia do ekipy sędziowskiej "Tańca z Gwiazdami".

Nie dałabym rady czasowo. Mam całą jesień wypełnioną koncertami

Taką jednoznaczną odpowiedź przekazała redakcji "Super Expressu" Maryla Rodowicz.

Harmonogram występów artystki rzeczywiście pęka w szwach, a do końca bieżącego roku zaplanowano ponad trzydzieści solowych koncertów Rodowicz. Największym zainteresowaniem cieszą się nadchodzące widowiska w legendarnych obiektach, takich jak Opera Leśna w Sopocie czy opolski amfiteatr, gdzie bilety na występy piosenkarki wyprzedają się błyskawicznie.

Zastanawiacie się, czy Maryla Rodowicz odnalazłaby się w roli surowej jurorki w kolejnej, w pełni jubileuszowej edycji telewizyjnego show?