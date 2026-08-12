Rodowicz zrezygnowała ze współpracy ze Sławomirem. Gwiazdor zdradził kulisy

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-08-12 11:02

Polski show-biznes wiele razy zaskoczył nas nietypowymi duetami. Jak się okazuje, niewiele brakowało, by swoje muzyczne siły połączyli... Sławomir Zapała i Maryla Rodowicz! Gwiazdor "rock polo" zdradził ostatnio kulisy tego, dlaczego do współpracy z królową polskiej estrady ostatecznie nie doszło. Powód był jeden.

On - kipi charyzmą, od kilku lat wydając hit za hitem i wyprzedając koncerty. Ona - jest prawdziwą królową polskiej muzyki z sześcioma dekadami doświadczenia na estradzie. Wielu fanów z pewnością chętnie zobaczyłoby ich w duecie. Sławomir Zapała słynie przecież z pogody ducha, a Maryla Rodowicz nie stroni od współpracy z innymi artystami. Jak zdradził sam gwiazdor, współpraca okazała się niewypałem z prostej przyczyny.

Maryla Rodowicz miała nagrać duet ze Sławomirem

Piosenkarka w ostatnich miesiącach miała ręce pełne roboty. Poza swoim standardowym harmonogramem koncertów i festiwali zrealizowała wyjątkowy koncert MTV Unplugged, po którym ukazała się specjalna płyta. Ponadto zaprosiła gwiazdy młodego pokolenia, m.in. Roxie Węgiel czy Ralpha Kaminskiego, do nagrania nowych wersji jej ponadczasowych przebojów.

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Maryla Rodowicz nie ukrywa, że uwielbia duety z młodymi artystami, a do jej marzeń należy współpraca z raperem Matą. Nic więc dziwnego, że mimo tony obowiązków znalazła też czas, by pochylić się nad propozycją od jednego z najczęściej słuchanych wykonawców w naszym kraju, Sławomira.

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Sławomir zdradza powód. To dlatego artystka zrezygnowała

W rozmowie z Grzegorzem Krychowiakiem w jego podcaście "W stylu Krychowiaka" gwiazdor zdradził, że planowany duet z ikoną estrady nie doszedł do skutku przez... brak porozumienia pod względem tekstu. Sławomir Zapała przyznał, że część słów nie spodobała się Maryli Rodowicz i dlatego wspólny hit nie został zrealizowany, co on zdecydował się uszanować.

"Maryla odmówiła mi dlatego, że w tekście był jeden czy dwa wersy, które jej się nie podobały i które były dla niej zbyt osobiste. Były za grubym żartem. Albo żart jest dla ciebie ok, albo to jest za dużo. Ja to szanuję" - powiedział.

Maryla Rodowicz w białym stroju kowbojskim. Obok Sławomir Zapała w jasnej marynarce. O ich duecie przeczytasz na Eska.
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Dla Małgorzaty Sochy zrobił wyjątek

W tej samej rozmowie Sławomir zdradził, że to nie jedyne takie doświadczenie w jego bogatej karierze muzycznej. Inną osobą, która zakwestionowała zaproponowany materiał, była Małgorzata Socha. Aktorka zgodziła się zagrać w teledysku Sławomira i Grupy VOX do piosenki "Aneta" z 2017 roku, ale pod warunkiem wprowadzenia zmiany w tekście. W tym przypadku gwiazdor również uszanował jej zdanie, ale przystał na poprawkę.

'Jak zaprosiliśmy Małgosię Sochę [...] do tego, żeby zagrała Anetę w naszej balladzie "Aneta", to zmieniłem jeden wers. Powiedziała: 'Sławomir - za grube. Jak tego nie zmienisz, to nie'" - wyznał.

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