Niebezpieczna jazda w Jaśle. Pasażer BMW podróżował na dachu auta

Interwencja policji na ulicy Lwowskiej w Jaśle

Do zdarzenia doszło w niedzielę 9 sierpnia 2026 roku w godzinach popołudniowych. Patrolujący miasto funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Jaśle zwrócili uwagę na białe bmw jadące ulicą Lwowską. Na dachu poruszającego się samochodu siedział młody mężczyzna, co policjanci ocenili jako zachowanie bardzo niebezpieczne oraz nieodpowiedzialne. Mundurowi natychmiast podjęli decyzję o zatrzymaniu pojazdu do kontroli drogowej.

Mieszkańcy województwa świętokrzyskiego zatrzymani do kontroli

W trakcie prowadzonych czynności policjanci ustalili, że zarówno kierujący, jak i pasażer są mieszkańcami województwa świętokrzyskiego. Funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości obu mężczyzn biorących udział w zdarzeniu. Badanie wykazało, że kierowca bmw był trzeźwy, natomiast pasażer znajdował się pod wpływem alkoholu. Podczas rozmowy z mundurowymi żadna z osób nie potrafiła podać racjonalnego wytłumaczenia dla swojego postępowania.

Konsekwencje prawne i zatrzymanie prawa jazdy

Kierowca samochodu poniósł natychmiastowe konsekwencje, ponieważ policjanci podjęli decyzję o zatrzymaniu mu prawa jazdy. Za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym mężczyzna będzie teraz odpowiadał przed sądem. Pasażer, który podróżował na dachu auta, został ukarany przez funkcjonariuszy mandatem karnym. Policja przypomina, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób przewożonych w pojeździe spoczywa na kierującym, a transport pasażerów w miejscach do tego nieprzeznaczonych jest rażącym naruszeniem obowiązujących przepisów.

Źródło: Policja.pl