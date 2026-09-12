Zamiast krzyża na grobie Joanny Rawik postawiono coś innego. Niezwykły widok na Powązkach

Joanna Rawik miała niezwykły pochówek

Ceremonia pogrzebowa Joanny Rawik znacznie odbiegała od standardów. Artystka już za życia drobiazgowo zaplanowała przebieg swojego ostatniego pożegnania. Zdecydowała się na nietypową uroczystość, stawiając na obecność przyjaciół i oprawę muzyczną zamiast klasycznych obrzędów. Zmarła 15 sierpnia 2026 roku w wieku 92 lat piosenkarka spoczęła na Powązkach Wojskowych 8 września. Odbyło się tam świeckie spotkanie w sali pożegnań, pozbawione obecności duchownego. Nie było też trumny. Głównym elementem była jasnoróżowa urna z prochami, wokół której umieszczono fotografię artystki, zapalone świece oraz książki. Wszystko zorganizowano zgodnie z jej życzeniem.

Podczas uroczystości pojawiło się wiele rozpoznawalnych osób. Wśród żegnających Joannę Rawik znaleźli się m.in. Olgierd Łukaszewicz, Emilia Krakowska, Maria Szabłowska, Alicja Węgorzewska czy Krzysztof Skowroński. Nie zabrakło nawiązań do twórczości zmarłej - odtworzono jej utwory, a Tomasz Borkowski przeczytał urywek z "Małego Księcia" w przekładzie artystki. W trakcie przemówień przywołano postać generała Wojciecha Jaruzelskiego, do którego Rawik odnosiła się z szacunkiem, otwarcie przyznając się do poglądów lewicowych i określając siebie jako "produkt Polski Ludowej".

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Joanna Rawik została pięknie pożegnana. Jej grób też się wyróżnia

Po zakończeniu uroczystości kondukt żałobny, przy asyście Kompanii Honorowej Wojska Polskiego, udał się do Alei Zasłużonych, gdzie wyznaczono miejsce pochówku. Sama mogiła również przyciąga uwagę. Obok tradycyjnych wiązanek i kwiatów znalazł się nietypowy element, który zastąpił krzyż, zazwyczaj służący do zawieszenia tabliczki z danymi zmarłego.

Z uwagi na świecki charakter wydarzenia zamiast krzyża na grobie umieszczono drewniany słupek ozdobiony motywem wyrzeźbionego liścia.

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