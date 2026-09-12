Nietypowe pamiątki na pogrzebie Adriana Szymaniaka. Żałobnicy dostali wyjątkowe prezenty

Adrian Szymaniak pokonany przez agresywną chorobę. Pogrzeb tylko dla najbliższych

Adrian Szymanik odszedł krótko przed 40. urodzinami, po długiej walce z chorobą. Szymaniak przez 14 miesięcy zmagał się z nowotworem mózgu. Diagnozę otrzymał w lipcu 2025 roku i do końca szukał metody leczenia. Przez cały ten czas wspierała go żona, z którą związał się 8 lat wcześniej dzięki programowi "Ślub od pierwszego wejrzenia".

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Gdy we wrześniu 2026 roku zmarł, jego żona, Anita, zorganizowała prywatny pogrzeb. 39-letni Adrian spoczął pod Bydgoszczą, gdzie spędził z rodziną ostatnie miesiące życia. W ceremonii wzięli udział jedynie ci, którzy byli mu naprawdę bliscy. Rodzina i znajomi pożegnali go podczas religijnych uroczystości, a część z nich również za pośrednictwem internetu.

Zaskakujący gest na pogrzebie Adriana - magnesy dla gości

Na uroczystości pogrzebowej miało miejsce niespotykane zdarzenie. Osoby biorące udział w pożegnaniu obdarowano pamiątkami, które miały przypominać o zmarłym. Z racji tego, że Szymaniak był pogodnym, pozytywnym człowiekiem, jego bliscy chcieli zapamiętać go właśnie w ten sposób. Wręczono im małe magnesy ze zdjęciem roześmianego mężczyzny.

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Mimo smutnej okazji, pamiątki te były dość ciepłe i z humorem. Na magnesach znalazły się napisy nawiązujące do charakteru Adriana.

"Jak już musicie płakać, to dopiero po deserze", "Macie szczęście. Jeszcze nie ustaliłem grafiku nawiedzeń".

Znajomy zmarłego podzielił się tymi informacjami w sieci.

Przyjaciółka Adriana po ceremonii przygotowała pamiątkowe magnesy z żartem w stylu Adriana. Można było sobie wylosować - napisał.

Tak wygląda grób Adriana Szymaniaka pod Bydgoszczą

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