Nietypowe pamiątki na pogrzebie Adriana Szymaniaka. Żałobnicy dostali wyjątkowe prezenty

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-09-12 11:54

Adrian Szymaniak, znany z programu "Ślub od pierwszego wejrzenia", odszedł stanowczo za wcześnie. Mając zaledwie 39 lat, zostawił pogrążoną w smutku żonę oraz dwoje małych dzieci. Rodzina i przyjaciele wciąż przeżywają ten trudny czas. Okazało się jednak, że podczas ceremonii pogrzebowej żałobnicy otrzymali pamiątki po zmarłym. To rzadko spotykany gest.

Adrian Szymaniak pokonany przez agresywną chorobę. Pogrzeb tylko dla najbliższych

Adrian Szymanik odszedł krótko przed 40. urodzinami, po długiej walce z chorobą. Szymaniak przez 14 miesięcy zmagał się z nowotworem mózgu. Diagnozę otrzymał w lipcu 2025 roku i do końca szukał metody leczenia. Przez cały ten czas wspierała go żona, z którą związał się 8 lat wcześniej dzięki programowi "Ślub od pierwszego wejrzenia".

Zobacz także: Zagraniczne media donoszą o śmierci Adriana ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Pokazali jego zdjęcia z ukochaną rodziną

Grób Adriana Szymaniaka
Galeria zdjęć 30

Gdy we wrześniu 2026 roku zmarł, jego żona, Anita, zorganizowała prywatny pogrzeb. 39-letni Adrian spoczął pod Bydgoszczą, gdzie spędził z rodziną ostatnie miesiące życia. W ceremonii wzięli udział jedynie ci, którzy byli mu naprawdę bliscy. Rodzina i znajomi pożegnali go podczas religijnych uroczystości, a część z nich również za pośrednictwem internetu.

Zaskakujący gest na pogrzebie Adriana - magnesy dla gości

Na uroczystości pogrzebowej miało miejsce niespotykane zdarzenie. Osoby biorące udział w pożegnaniu obdarowano pamiątkami, które miały przypominać o zmarłym. Z racji tego, że Szymaniak był pogodnym, pozytywnym człowiekiem, jego bliscy chcieli zapamiętać go właśnie w ten sposób. Wręczono im małe magnesy ze zdjęciem roześmianego mężczyzny.

Zobacz także: Zagraniczne media piszą o śmierci Adriana ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Przywołały historię jego walki z rakiem

Mimo smutnej okazji, pamiątki te były dość ciepłe i z humorem. Na magnesach znalazły się napisy nawiązujące do charakteru Adriana.

"Jak już musicie płakać, to dopiero po deserze", "Macie szczęście. Jeszcze nie ustaliłem grafiku nawiedzeń".

Znajomy zmarłego podzielił się tymi informacjami w sieci.

Przyjaciółka Adriana po ceremonii przygotowała pamiątkowe magnesy z żartem w stylu Adriana. Można było sobie wylosować - napisał.

Tak wygląda grób Adriana Szymaniaka pod Bydgoszczą

Zobacz więcej zdjęć. Bliscy Adriana Szymaniaka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" na pogrzebie dostali pamiątki. To nietypowy gest

Adrian Szymaniak i żona Anita. Obok miniatury zniczy i zdjęcia zmarłego. O pogrzebie uczestnika show przeczytasz na Eska.
Galeria zdjęć 48

Rolki

ślub od pierwszego wejrzenia
nie żyje