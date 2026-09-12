Polska zagra z Izraelem na ME. Czy biało-czerwoni zdominują kolejnego rywala?

Polacy zdecydowanym faworytem spotkania

Biało-czerwoni w swoim pierwszym meczu grupowym nie dali szans Portugalii, wygrywając pewnie 3:0. Z kolei Izrael rozpoczął turniej od porażki z Ukrainą w stosunku 1:3. Mecz Polska - Izrael rozpocznie się w sobotę o godzinie 15.00.

Izrael jest drugim najniżej notowanym zespołem w grupie B, zajmując obecnie 29. miejsce w światowym rankingu. Mimo to, rywale Polaków mieli udany start w tym roku, odnosząc komplet zwycięstw w pierwszej fazie Ligi Europejskiej, zanim ulegli Holandii w półfinale.

Historia spotkań Polska – Izrael

Najlepszy wynik w historii startów Izraela w mistrzostwach Europy to 10. miejsce wywalczone w 1951 roku. W ostatniej edycji turnieju w 2023 roku odpadli w fazie grupowej, notując dwa zwycięstwa i trzy porażki. Ostatnie starcia obu reprezentacji miały miejsce w 2015 roku podczas Ligi Europejskiej, gdzie Polacy wygrali 3:2 i 3:0.

Drużyna prowadzona przez Nikolę Grbicia jest wymieniana wśród głównych faworytów do złotego medalu. Polacy bronią mistrzowskiego tytułu i są aktualnymi triumfatorami Ligi Narodów. Mecze fazy grupowej i pucharowej do ćwierćfinałów włącznie grają w Sofii w Bułgarii, natomiast decydujące spotkania odbędą się w Mediolanie.