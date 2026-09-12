Gwiazdy z zupełnie nowymi zębami! Tak wyglądali Michał Wiśniewski i Filip Chajzer przed wizytą u dentysty

W świecie show-biznesu idealny uśmiech to absolutna podstawa. Znane osoby nieustannie muszą prezentować się z jak najlepszej strony, pozując do zdjęć na branżowych imprezach. Błysk fleszy bywa bezlitosny, obnażając wszelkie niedoskonałości zgryzu, a każdy chce wypaść przed obiektywem jak najkorzystniej.

Obecnie uzyskanie hollywoodzkiego uśmiechu jest o wiele prostsze i bardziej dostępne niż kiedyś. Choć nie są to najtańsze zabiegi, moda na wybielanie zębów rozpoczęła się w USA pod koniec lat 80. i z czasem opanowała cały świat. Szybko przestało to być domeną zagranicznych gwiazd, a w polskim show-biznesie coraz więcej osób decyduje się na stomatologiczną poprawę wizerunku.

Zobacz także: Bez doczepów i peruk są nie do rozpoznania. Tak naprawdę wyglądają Steczkowska, Gessler, Kayah i inne

Polskie gwiazdy inwestują w śnieżnobiałe zęby

Metod na idealny uśmiech jest wiele, od nakładek wybielających, przez bonding, aż po licówki. Wiele polskich sław chętnie z nich korzysta. U niektórych efekt jest bardzo subtelny, ale inni decydują się na zęby bielsze niż śnieg. Ostatecznie liczy się to, by czuć się pewnie i móc swobodnie uśmiechać się do zdjęć, bez skrępowania własnym wyglądem.

Metamorfozy gwiazd: Agnieszka Chylińska, Dawid Kwiatkowski i Andziaks z nowym uśmiechem

Polskie gwiazdy wybierają różne metody poprawy uzębienia. Agnieszka Chylińska zlikwidowała swoją znaną diastemę, natomiast Dawid Kwiatkowski wybrał bonding, który polega na użyciu materiału kompozytowego. Przedstawiciele kliniki, gdzie piosenkarz poddał się zabiegowi, przekazali, że ta zmiana wyraźnie podniosła jego poczucie własnej wartości.

Dawid Kwiatkowski przyznał, że nowy uśmiech dodał mu dużo odwagi, chętniej się uśmiecha i czuje się pewniejszy siebie. Jest szczęśliwy - czytamy na Instagramie.

Z kolei popularna w sieci Andziaks zdecydowała się na licówki. Influencerka udostępniła na swoim kanale na YouTubie obszerny materiał, w którym pokazała cały proces przemiany. Warto też przyjrzeć się archiwalnym zdjęciom Michała Wiśniewskiego, Małgorzaty Rozenek-Majdan, Piotra Kupichy czy Andrzeja Piasecznego. Ich dawny wygląd potrafi zaskoczyć.

Zobacz także: Zrobiły sobie nowe nosy i nie wstydzą się o tym mówić. Poznajecie? Tak wyglądały przed!

Zobacz więcej zdjęć. Gwiazdy bez doczepów i peruk

Andrzej Piaseczny o "The Voice Senior" i śpiewaniu na weselach

75