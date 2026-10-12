Wyjątkowy mural w Polsce! Gdzie można zobaczyć malunek z Chesterem Beninngtonem z Linkin Park? [FOTO]

Większości osób zwrot "sztuka uliczna" może skojarzyć się z widocznymi w przestrzeni miejskiej graffiti, które w większości przypadków wyglądają jak wytwór wandali, które nie mają na celu nic innego, niż niszczenie mienia.

Nie brak jednak przykładów wyjątkowych przypadków ulicznych malunków, które same w sobie stanowią sztukę. Mowa tu chociażby o zdobiących budynki mieszkalne na terenie całej Polski muralach, by wspomnieć chociażby słynny malunek w Warszawie, przedstawiający Korę z zespołu Maanam. Takowe dzieła sztuki powstają na całym świecie, a w ubiegłym roku szerokim echem odbił się monumentalny mural, powstały z okazji 55-lecia debiutu zespołu Black Sabbath. Już po śmierci Ozzy'ego Osbourne'a zaś to w Polsce, konkretniej także w Warszawie, powstał malunek-hołd dla jedynego "Księcia Ciemności".

Irena Kwiatkowska – legenda, którą warto pamiętać. Niezwykły mural w Warszawie

Zobacz zdjęcia muralu, przedstawiającego Ozzy'ego Osbourne'a:

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Artystyczny hołd dla Chestera Benningtona z Linkin Park w Polsce!

Teraz własnego malunku w naszym kraju doczekała się kolejna postać ikoniczna dla ciężkich brzmień. Mowa o Chesterze Benningtonie, czyli nieodżałowanym, zmarłym w 2017 roku wokaliście zespołu Linkin Park.

Mural powstał w ramach wydarzenia Sky&Chill Graffiti Jam, które odbyło się 26 września w Pszczynie. W jego ramach artyści zaadaptowali przestrzeń tunelu pod drogą krajową DK1 (Osiedle Daszyńskiego) w Pszczynie, w tym właśnie miejscu tworząc godne podziwu dzieło.

Pomysłodawcą całego projektu jest pochodzący ze Śląska Sławosz Kolny, działający w artystycznym świecie jako Sky & Chill. Jak pisze pod nagraniem na YouTube, przedstawiającym proces tworzenia dzieła, od samego początku nie był to dla niego zwykły projekt, gdyż w jego centrum znalazła się postać, którą szczególnie ceni od dawna. Za wykonanie muralu odpowiada Smukz.

Ten mural powstał z mojego pomysłu i był jednym z najważniejszych elementów pierwszej edycji Sky&Chill Graffiti Jam w Pszczynie.Postać Chestera Benningtona i jego muzyka miały ogromny wpływ na mnie i na całe moje pokolenie. Dlatego chciałem, żeby podczas naszego wydarzenia powstało coś, co będzie jego wyjątkowym upamiętnieniem.Do realizacji tego pomysłu zaprosiłem Smukza, który podjął się wykonania muralu i stworzył niesamowity, pełen detali portret Chestera.To dla mnie coś więcej niż kolejny mural. To hołd dla człowieka, którego muzyka była częścią mojego życia - napisał Sky & Chill.

Zobacz zdjęcie malunku, które można podziwiać w tunelu pod drogą krajową DK1 (Osiedle Daszyńskiego) w Pszczynie: