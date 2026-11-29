W meczu piłkarskiej Ekstraklasy Jagiellonia Białystok wygrała z Radomiakiem Radom 2:1. Po pierwszej połowie spotkania utrzymywał się remis 1:1.
Bramki: 1:0 Ousmane Sow (15), 1:1 Ronaldo Lumungo (25), 2:1 Jesus Imaz (81-karny).
Żółta kartka: Jagiellonia - Eryk Kozłowski.
Sędzia: Szymon Marciniak (Płock). Widzów: 12 067.
Składy obu drużyn
Jagiellonia Białystok: Michał Perchel - Norbert Wojtuszek (71. Rodrigo Conceicao), Apostolos Konstantopoulos, Dusan Stojinović, Bartłomiej Wdowik - Ousmane Sow (71. Jeremy Agbonifo), Anders Klynge, Eryk Kozłowski (59. Taras Romanczuk), Kamil Jóźwiak (59. Kajetan Szmyt) - Jesus Imaz (83. Sergio Lozano), Nik Prelec.
Radomiak Radom: Filip Majchrowicz - Zie Ouattara, Steve Kingue, Jan Grzesik, Conrado - Ronaldo Lumungo (82. Che Nunelly), Romario Baro (74. Kacper Karasek), Luquinhas, Roberto Alves, Elves Balde (70. Anastasios Donis) - Abdoul Tapsoba (74. Fernand Goure).