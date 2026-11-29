Jagiellonia wygrała z Radomiakiem 2:1. Decydującą bramkę zdobył Jesus Imaz.

Zwycięstwem Jagiellonii Białystok 2:1 zakończyło się spotkanie Ekstraklasy z Radomiakiem Radom. Po pierwszej, remisowej połowie decydującego gola zdobył z rzutu karnego w osiemdziesiątej pierwszej minucie Jesus Imaz.

Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Piłkarz w żółtej koszulce strzela na bramkę, podczas gdy bramkarz próbuje obronić strzał.