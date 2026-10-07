Raye i Dua Lipa z przełomem w streamingu! To krok milowy dla artystek

Czasy się zmieniają i wraz z jego upływem coraz to nowe czynniki są kluczowe dla rynku muzycznego. Dziś najważniejsze zdają się być media społecznościowe, z naciskiem na TikTok. Platforma, która służy publikacji krótkich filmików, najczęściej z określonym podkładem muzycznym, ma duży wpływ na to, jakie kompozycje będą uważane za wiralowe.

Coś takiego spotkało całkiem niedawno Dua Lipę. Nieoczekiwanie, dwa lata po premierze, prawdziwym hitem w socialach stał się jej kawałek Training Seasons. Popularność ta przełożyła się na odtworzenia w streamingu, dzięki czemu numer dokładnie we wrześniu przekroczył magiczną liczbę miliarda odtworzeń na platformie Spotify! Tym samym wokalistka może się pochwalić 15 kompozycjami, które przekroczyły barierę streamów na tej konkretnej platformie.

Dokładnie to samo spotkało we wrześniu Raye. Ceniona na świecie artystka, która już w przyszłym roku wystąpi na Open'er Festival 2027 w roli headlinerki, ma już trzy utwory, które osiągnęły miliard odtworzeń na Spotify. W ubiegłym miesiącu udało się to globalnemu hitowi WHERE IS MY HUSBAND!. Tyle samo kompozycji w "Billions Club" ma także legendarna ABBA. Tym razem do Dancing Queen, Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) dołączyła ballada The Winner Takes It All.

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Dolly Parton i Linkin Park z kolejnymi osiągnięciami na Spotify!

We wrześniu do grona członków "Billions Club" dołączyła także zmarła w tym roku Dolly Parton. Legenda muzyki country ma dwie kompozycje z tak dużą ilością odtworzeń i są to słynne 9 to 5 oraz legendarna Jolene.

Dziewiątym kawałkiem, który przekroczył miliard streamów może się także pochwalić formacja Linkin Park. Tym razem ten krok milowy osiągnął uwielbiany przez fanów kawałek Bleed It Out. Pierwszy utwór z miliardem w Spotify ma na koncie w końcu także grupa 30 Seconds to Mars, na czele której stoi Jared Leto. Mowa o kultowym The Kill (Bury Me)