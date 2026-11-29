Jagiellonia Białystok pokonała Radomiaka Radom 2:1 w meczu piłkarskiej Ekstraklasy. Bramki dla gospodarzy zdobyli Ousmane Sow i Jesus Imaz z rzutu karnego, a dla gości trafił Ronaldo Lumungo.

Sztab szkoleniowy gospodarzy dokonał siedmiu zmian w podstawowym składzie po czwartkowym wyjazdowym remisie 1:1 z Sunderlandem w Lidze Europy. Rotacja objęła bramkarza i całą obronę, a na ławce rezerwowych usiadł początkowo Taras Romanczuk. Przed pierwszym gwizdkiem Jesus Imaz odebrał nagrodę za sto bramek strzelonych w barwach Jagiellonii.

W zespole Radomiaka zaszły dwie zmiany. Z powodu kontuzji trzech stoperów na środku obrony zagrał Jan Grzesik, a w kadrze zabrakło pauzującego za żółte kartki Christosa Donisa oraz chorego Rafała Wolskiego.

Wyrównana pierwsza połowa na zmrożonym boisku

Od początku spotkania dłużej przy piłce utrzymywali się goście, ale to Jagiellonia objęła prowadzenie w 15. minucie. Ousmane Sow wygrał w polu karnym pojedynek ze Stevem Kingue i sytuacyjnym uderzeniem zdobył gola. Białostoczanie przejęli kontrolę nad grą, jednak zawodnicy obu drużyn mieli problemy z dokładnością na zmrożonej murawie przy temperaturze minus 8 stopni Celsjusza.

W 25. minucie padło wyrównanie. Pozostawiony bez krycia na lewej stronie Ronaldo Lumungo zbiegł do środka i mocnym strzałem w długi róg pokonał Michała Perchela. Gospodarze próbowali sforsować zagęszczoną obronę rywali, ale do przerwy nie stworzyli dogodnych sytuacji. W 32. minucie Eryk Kozłowski zablokował Abdoula Tapsobę, a w doliczonym czasie gry Elves Balde uderzył z rzutu wolnego prosto w mur.

Rzut karny decyduje o wyniku

Druga połowa toczyła się w szybszym tempie, a przez kilkanaście minut przewagę miał Radomiak. Michał Perchel obronił strzały Elvesa Balde i Abdoula Tapsoby, natomiast po drugiej stronie boiska Filip Majchrowicz zatrzymał nogami uderzenie Jesusa Imaza. Z czasem przewaga Jagiellonii zaczęła rosnąć.

W 79. minucie Nik Prelec uderzył z linii pola karnego, a próbujący blokować piłkę tyłem Fernand Goure zagrał ręką. Po analizie VAR sędzia Szymon Marciniak podyktował rzut karny, który w 81. minucie pewnie wykorzystał Jesus Imaz. W 84. minucie Dusan Stojinović uderzył z powietrza bardzo niecelnie, a w samej końcówce szansę na wyrównanie zmarnował Anastasios Donis.

Składy i szczegóły meczu

Bramki: 1:0 Ousmane Sow (15), 1:1 Ronaldo Lumungo (25), 2:1 Jesus Imaz (81-karny).

Żółta kartka: Jagiellonia - Eryk Kozłowski.

Sędzia: Szymon Marciniak (Płock).

Widzów: 12 067.

Jagiellonia Białystok: Michał Perchel - Norbert Wojtuszek (71. Rodrigo Conceicao), Apostolos Konstantopoulos, Dusan Stojinović, Bartłomiej Wdowik - Ousmane Sow (71. Jeremy Agbonifo), Anders Klynge, Eryk Kozłowski (59. Taras Romanczuk), Kamil Jóźwiak (59. Kajetan Szmyt) - Jesus Imaz (83. Sergio Lozano), Nik Prelec.

Radomiak Radom: Filip Majchrowicz - Zie Ouattara, Steve Kingue, Jan Grzesik, Conrado - Ronaldo Lumungo (82. Che Nunelly), Romario Baro (74. Kacper Karasek), Luquinhas, Roberto Alves, Elves Balde (70. Anastasios Donis) - Abdoul Tapsoba (74. Fernand Goure).