Piłkarze Jagiellonii pokonali Radomiaka 2:1. W pierwszej połowie prowadzenie dla białostoczan uzyskał po swoim strzale Ousmane Sowa, a jeszcze przed przerwą wyrównał Ronaldo Lumungo. Zwycięskiego gola dla gospodarzy w końcówce spotkania zdobył z rzutu karnego Jesus Imaz.

Powrót trenera Jagiellonii

W niedzielę na ławkę trenerską Jagiellonii w ekstraklasie powrócił Adrian Siemieniec. Szkoleniowiec pauzował przez sześć meczów z powodu dyskwalifikacji za niedozwolone kontakty z sędziami w poprzednim sezonie. Trener przyznał, że po czwartkowym meczu z Sunderlandem i podróży do Polski nie miał pewności, jak zaprezentuje się jego zespół.

„Cieszę się, że wróciłem na ławkę i do tego zwycięską, bo to też było dla nas bardzo ważne” – powiedział trener Siemieniec na pomeczowej konferencji prasowej.

„Nie byliśmy w stanie trenować po meczu, trening przedmeczowy zmuszeni byliśmy zrobić na sztucznej trawie i tak naprawdę on się skupiał na tym, żeby nie zrobić sobie krzywdy” – dodał szkoleniowiec gospodarzy.

Mecz w Białymstoku odbywał się w trudnych warunkach atmosferycznych, przy temperaturze minus 8 stopni Celsjusza. Trener Siemieniec ocenił, że do momentu strzelenia bramki Jagiellonia prezentowała się dobrze, a wyrównujący gol dla rywali padł w chwili dekoncentracji jego drużyny.

„To było naprawdę trudne spotkanie, tym bardziej się cieszę, że wybroniliśmy się, a sami poszukaliśmy drugiego gola” – stwierdził opiekun białostoczan.

Duma trenera Radomiaka

Szkoleniowiec gości John Carver podkreślił, że mimo porażki jest dumny ze swoich piłkarzy. Zwrócił uwagę na duże zaangażowanie zespołu i próby gry w piłkę na trudnym boisku przeciwko jednemu z najlepszych zespołów w lidze.

„Mieliśmy remis i byliśmy blisko, żeby ten wynik utrzymać. Jestem dumny z tego, ile daliśmy dziś zaangażowania w mecz, staraliśmy się grać w piłkę na trudnym boisku, myślę, że przeciwko jednemu z najlepszych zespołów ekstraklasy” – mówił po spotkaniu John Carver.

„Dostaliśmy fantastyczne wsparcie od naszych kibiców, dziękuję im, że przyjechali, nie patrząc na pogodę. I myślę, że oni też są dumni z drużyny” – dodał trener Radomiaka.