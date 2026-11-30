Lider piłkarskiej ekstraklasy Lech Poznań przegrał na własnym boisku 0:3 z Pogonią Szczecin w spotkaniu 16. kolejki. Wszystkie bramki dla gości zdobył 32-letni Jordi Sanchez, trafiając do siatki w 37., 45. i 83. minucie.

Hiszpan, który w przeszłości występował w Widzewie Łódź, a po powrocie z Japonii w Wiśle Kraków, ma już 13 goli w obecnym sezonie PKO BP Ekstraklasy. Sześć z nich strzelił dla Wisły, a siedem dla Pogoni. Drużyna ze Szczecina przełamała serię trzech porażek i z dorobkiem 27 punktów awansowała na piąte miejsce w tabeli.

Lech Poznań gromadzi 35 punktów i ma jeden mecz zaległy, ale jego przewaga nad Górnikiem Zabrze stopniała do jednego punktu. Trener Niels Frederiksen nie ukrywał rozczarowania postawą zespołu po wysokiej porażce u siebie.

„Trudno było poznać nas zespół. Za mało było energii i jakości. Gdy gra się w taki sposób przeciwko dobrej drużynie, to kończy się porażką” – stwierdził szkoleniowiec zespołu z Poznania.

Frederiksen zauważył, że wpływ na postawę piłkarzy mogło mieć czwartkowe spotkanie Ligi Europy w Belgii, zremisowane 2:2 z Unionem Saint-Gilloise, oraz kolejna kontuzja w drużynie, której doznał Wojciech Mońka. Zaznaczył jednak, że zespół powinien poradzić sobie znacznie lepiej.

Legia pokonała Wieczystą. Michal Sevcik bohaterem

Legia Warszawa wygrała 2:0 z zamykającym tabelę beniaminkiem Wieczystą w meczu rozegranym na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej. Obie bramki w pierwszej połowie zdobył wypożyczony ze Sparty Praga czeski pomocnik Michal Sevcik.

„Odnieśliśmy zasłużone zwycięstwo. Stworzyliśmy wiele sytuacji i wykorzystaliśmy dwie. To był mecz pod kontrolą. Wieczysta nie mogła nic zrobić w ataku pozycyjnym” – ocenił trener Legii Marek Papszun.

Stołeczny zespół traci do pierwszego w tabeli Lecha Poznań pięć punktów. Szkoleniowiec Legii pochwalił strzelca obu goli.

„Sevcik zachował się jak profesor. To były ładne gole po grze kombinacyjnej. Nad tym pracujemy na treningach. Chcemy być wszechstronną drużyną, która nie ogranicza się tylko do dośrodkowań” – podkreślił Marek Papszun.

Wygrana Jagiellonii. Wyniki pozostałych spotkań

Jagiellonia Białystok pokonała u siebie Radomiaka 2:1 w niedzielny wieczór. Gospodarze remisowali 1:1 do 81. minuty, kiedy to rzut karny skutecznie wykonał Jesus Imaz.

Hiszpański zawodnik powiększył swój dorobek w polskiej ekstraklasie do 115 trafień, co daje mu samodzielne 15. miejsce w klasyfikacji wszech czasów. Jagiellonia, mająca za sobą czwartkowy remis 1:1 w wyjazdowym meczu Ligi Europy z Sunderlandem, zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli, gromadząc 24 punkty i mając jedno spotkanie zaległe. Radomiak z 15 punktami jest 16. i znajduje się w strefie spadkowej.

W piątkowym meczu Górnik Zabrze wygrał u siebie z Wisłą Płock 3:2. Z kolei Raków Częstochowa przegrał 1:2 z czwartym w tabeli Piastem Gliwice.

Sobotnie spotkania przyniosły pierwszą w sezonie domową stratę punktów Wisły Kraków, która zremisowała 1:1 z Motorem Lublin. Widzew Łódź wygrał z Zagłębiem Lubin 2:0, a przedostatni Śląsk Wrocław przegrał 0:3 z GKS Katowice.

Obecną kolejkę ekstraklasy zamknie poniedziałkowy mecz Korony Kielce z Cracovią.