W spotkaniu Jagiellonii Białystok z Radomiakiem Radom, zakończonym zwycięstwem drużyny z Podlasia 2:1, Jesus Imaz zdobył bramkę z rzutu karnego. Piłkarz Jagiellonii podwyższył w ten sposób swój wynik w polskiej ekstraklasie do 115 goli.

Dzięki najnowszemu trafieniu hiszpański zawodnik uplasował się na samodzielnym 15. miejscu w klasyfikacji strzelców wszech czasów. Do "Klubu 100", który skupia zawodników z minimum 100 bramkami w polskiej ekstraklasie, 36-letni Imaz dołączył 17 sierpnia 2025 roku.

Kariera Hiszpana na polskich boiskach

Jesus Imaz gra w Polsce od 2017 roku. Początkowo zdobył 14 goli w barwach Wisły Kraków.

Od początku 2019 roku Hiszpan jest zawodnikiem Jagiellonii Białystok. W tym zespole odnotował kolejne 101 trafień.

Na czele klasyfikacji "Klubu 100" niezmiennie znajduje się Ernest Pohl z wynikiem 186 goli. Kolejne miejsca na podium zajmują Lucjan Brychczy z dorobkiem 182 bramek oraz Tomasz Frankowski, który ma na koncie 168 trafień.