"Wschód słońca w dniu dożynek" - o czym opowiada nowa część "Igrzysk śmierci"?

Akcja "Wschodu słońca w dniu dożynek" rozgrywa się czterdzieści lat po zakończeniu "Ballady ptaków i węży" oraz 24 lata przed startem "Igrzysk śmierci". W Drugim Ćwierćwieczu Poskromienia, jak zwano 50. Głodowe Igrzyska, podwojono liczbę trybutów, a Dystrykt 12 reprezentowali Haymitch Abernathy, Wyatt Callow, Maysilee Donner oraz Louella McCoy. Co właściwie wydarzyło się na arenie, którą żyw opuścił wyłącznie Haymitch? Jak doszło do tego, że ten uśmiechnięty niegdyś nastolatek stał się wrakiem człowieka, jakiego przyszło nam poznać w głównej serii? I gdzie leży granica okrucieństwa nie tylko złowieszczego Coriolanusa Snowa, ale i tych, których cechują dobre intencje?

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"Wschód słońca w dniu dożynek" - obsada. Kto jest kim w nowych "Igrzyskach śmierci"?

Postaci jest tu od groma, zatem uznałam, że warto przygotować dla was obsadową ściągawkę. Główną rolę, Haymitcha Abernathy'ego, gra znany z seriali "Byliśmy łgarzami" i "Na wschód od Edenu" Joseph Zada. Na ekranie towarzyszą mu zaś:

Whitney Peak jako Lenore Dove Baird,

McKenna Grace jako Maysilee/Merrilee Donner,

Ben Wang jako Wyatt Callow,

Ralph Fiennes jako prezydent Coriolanus Snow,

Jesse Plemons jako Plutarch Heavensbee,

Kelvin Harrison Jr. jako Beetee Latier,

Maya Hawke jako Wiress,

Lili Taylor jako Mags Flanagan,

Elle Fanning jako Effie Trinket,

Kieran Cullkin jako Caesar Flickerman,

Molly McCann jako Louella McCoy,

Iona Bell jako Lou Lou,

Scot Greenan jako Burdock Everdeen,

Grace Ackary jako Asterid March,

Percy Daggs IV jako Ampert,

Glenn Close jako Drusilla Sickle,

Billy Porter jako Magno Stift,

Laura Marcus jako Silka Sharp,

Jhaleil Swaby jako Panache Barker,

Iris Apatow jako Proserpina Trinket.

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