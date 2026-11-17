Mecz Polska - Szwecja. Minuta ciszy dla ofiar zamachu w Krakowie

Przed rozpoczęciem piłkarskich zmagań na wrocławskim obiekcie zapanowała absolutna cisza. Reprezentanci obu krajów oraz tysiące fanów zgromadzonych na trybunach uczcili minutą ciszy pamięć ofiar tragicznego zamachu w Krakowie. Ta pełna zadumy i zjednoczenia chwila udowodniła, że w obliczu ludzkiego dramatu rywalizacja sportowa traci na znaczeniu, a kluczowa staje się wzajemna solidarność. Wspólny hołd sprawił, że całe wydarzenie zyskało niezwykle podniosłą atmosferę.

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Kibice reprezentacji Polski dopisali we Wrocławiu mimo złej pogody

Tuż po zakończeniu oficjalnego upamiętnienia na trybunach rozpoczął się niezwykle głośny doping. Okolice stadionu we Wrocławiu były pełne ludzi już na wiele godzin przed startem spotkania. Sympatycy wyposażeni we flagi, szaliki oraz odzież w biało-czerwonych barwach udowodnili, że najważniejsze jest dla nich bezwarunkowe wsparcie dla polskiej drużyny narodowej. Mecz przyciągnął na obiekt grupy znajomych, całe rodziny oraz najbardziej oddanych kibiców. Od pierwszych minut po arenie niósł się ogłuszający śpiew, który stanowił dla kadrowiczów wyraźny sygnał, że w walce o utrzymanie mogą liczyć na swoich fanów.

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