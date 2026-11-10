Ignacy Liss jako Haymitch w nowych "Igrzyskach śmierci". Znamy polską obsadę "Wschodu słońca w dniu dożynek"

"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" trafi na ekrany polskich kin już 20 listopada. Tym razem przenosimy się do czasów Drugiego Ćwierćwiecza Poskromienia, kiedy to podwojono liczbę trybutów - by przypomnieć mieszkańcom Panem, że podczas krwawej wojny na jednego mieszkańca Kapitolu ginęło dwóch mieszkańców dystryktów. Przez tę opowieść prowadzi nas ulubieniec widzów i czytelników, Haymitch Abernathy, w głównej serii grany przez Woody'ego Harrelsona, w prequelu zaś przez Josepha Zadę ("Byliśmy łgarzami", "Na wschód od Edenu").

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"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" - polska obsada dubbingowa

Decyzją dystrybutora "Wschód słońca w dniu dożynek" trafi do naszych kin również w wersji z polskim dubbingiem. - Uważam, że właśnie takie tytuły - zrealizowane z wizualnym rozmachem blockbustery - świetnie sprawdzają się w wersji dubbingowej, szczególnie na wielkoformatowych ekranach premium, gdzie napisy czyta się odrobinę trudniej. A większy wybór wersji to szansa na więcej widzów w kinach. To znak czasów i wyjście naprzeciw potrzebom widowni - mówi autor polskiej wersji językowej, Bartek Fukiet, i jednocześnie przyznaje, że bardzo lubi cykl powieściowy Suzanne Collins. To bez wątpienia ułatwiło mu zadanie, bo nie musiał poznawać świata "Igrzysk śmierci" od zera.

- Mam zasadę: z poczucia szacunku dla fanów każdego uniwersum, do którego "udaję się" jako tłumacz albo twórca dubbingu, staram się poznać je jak najlepiej, zrozumieć bohaterów, specyfikę świata, nazewnictwo. W przypadku adaptacji literatury, gier albo komiksów, a pracowałem już przy bardzo wielu, zawsze sięgam po materiał źródłowy, żeby wczuć się w dany świat - wyjaśnia.

W polskiej wersji językowej usłyszymy m.in. głosy Ignacego Lissa (Haymitch Abernathy), Mary Pawłowskiej (Lenore Dove Baird), Stanisława Biczysko (Coriolanus Snow), Piotra Polaka (Plutarch Heavensbee) i Dominiki Kachlik (Maysilee Donner). Za reżyserię odpowiada doświadczona realizatorka Joanna Węgrzynowska ("Minecraft", "Barbie", "Coco").

- Ci, którzy czytali "Wschód słońca w dniu dożynek", wiedzą, jak intensywna i pełna emocji podróż czeka nas w kinach. Reżyser Francis Lawrence i scenarzysta Billy Ray zrealizowali świetną i bardzo wierną adaptację powieści, z pełnym zrozumieniem dla ducha oryginału i idealnie trafionym castingiem. Młode trio – Joseph Zada (Haymitch), Mckenna Grace (Maysilee) i Whitney Peak (Lenore Dove), to aktorski strzał w dziesiątkę! - podsumowuje Fukiet.

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"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" - oryginalna obsada

W głównej obsadzie znaleźli się też m.in. Joseph Zada jako Haymitch Abernathy, Whitney Peak jako Lenore Dove Baird, Ralph Fiennes jako prezydent Coriolanus Snow, Jesse Plemons jako Plutarch Heavensbee, Kelvin Harrison Jr. jako Beetee Latier, Maya Hawke jako Wiress, Lili Taylor jako Mags Flanagan, Elle Fanning jako Effie Trinket oraz Kieran Cullkin jako Caesar Flickerman.

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