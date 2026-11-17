Mecz Polska - Szwecja rozpoczął się od hołdu dla ofiar zamachu w Krakowie

Jeszcze przed rozpoczęciem właściwych zmagań piłkarskich na całym obiekcie zapanowała absolutna cisza. Zawodnicy obu reprezentacji oraz tysiące zgromadzonych na trybunach fanów uczcili minutą ciszy pamięć ofiar tragicznego zamachu w Krakowie. Ta niezwykle poruszająca chwila wspólnej zadumy i jedności udowodniła, że w obliczu prawdziwego dramatu rywalizacja sportowa traci na znaczeniu. Wspólny gest nadał całemu wydarzeniu wyjątkowo uroczysty i podniosły ton.

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Kibice na meczu Polska - Szwecja wyzywali Donalda Tuska

Tuż po zakończeniu oficjalnego upamiętnienia trybuny wybuchły głośnym dopingiem, co stworzyło znakomite, biało-czerwone widowisko. Ten budujący obraz został jednak szybko zburzony przez oburzające zachowanie. W pewnej chwili część obecnych na stadionie kibiców zaintonowała wulgarną przyśpiewkę wymierzoną w premiera Donalda Tuska. Słowa pełne nienawiści były do tego stopnia obraźliwe, że nie sposób przytoczyć ich publicznie. Sytuacja ta wywołała ogromny niesmak i unaoczniła, jak silne spory polityczne potrafią zepsuć nawet wielkie sportowe święto.

QUIZ. Ikony polskiej piłki lat 90. Pamiętasz ich imiona? Juskowiak, Citko, Warzycha i inni Pytanie 1 z 20 Citko, były gracz m.in. Widzewa i Legii, ma na imię: Mariusz Mirosław Marek Następne pytanie

Jan Urban zaskoczył składem na mecz Polska - Szwecja. Robert Lewandowski na ławce

Starcie ze Szwedami miało dla polskiej kadry kluczowy wymiar, ponieważ jego stawką było utrzymanie się w dywizji B Ligi Narodów. Prowadzący drużynę selekcjoner Jan Urban postanowił zaskoczyć odważnymi wyborami personalnymi.

Szkoleniowiec zdecydował, że Robert Lewandowski rozpocznie spotkanie na ławce rezerwowych, a miejsce w linii ataku zajmie Adrian Benedyczak. Pod nieobecność „Lewego” funkcję kapitana przejął Piotr Zieliński, natomiast w polskiej bramce po raz pierwszy wystąpił Sławomir Abramowicz. Wrocławski pojedynek miał też szczególny wymiar dla Jana Bednarka, który wrócił do gry po zawieszeniu za kartki i zaliczył swój 80. występ w narodowych barwach. Dzięki temu defensor oficjalnie wszedł w szeregi prestiżowego Klubu Wybitnego Reprezentanta i zrównał się pod względem liczby rozegranych spotkań z legendarnym Zbigniewem Bońkiem.