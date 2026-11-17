Swoją przygodę z planem filmowym Christian Cousins rozpoczął już we wczesnym dzieciństwie. Miłośnicy kinematografii z przełomu lat 80. i 90. doskonale kojarzą jego twarz z ówczesnych wielkich przebojów. Ogromną, ogólnoświatową sympatię przyniosła mu przede wszystkim rola Dominica w komedii "Gliniarz w przedszkolu" z 1990 roku, w której wystąpił razem z Arnoldem Schwarzeneggerem.

Christian Cousins i jego brat bliźniak Joseph podbijali ekrany

Zmarły aktor rozwijał swoją karierę wspólnie z bratem bliźniakiem, Josephem. Chłopcy przez sześć lat grali w serialu "Knots Landing", a w swoim dorobku mieli także role w produkcjach "Eerie, Indiana", "Highway to Heaven" czy "Twin Sitters". To właśnie ten ostatni tytuł, wydany w 1995 roku, definitywnie zamknął ich wspólną przygodę z aktorstwem.

Odejście z branży filmowej nie zahamowało jednak dalszego rozwoju zawodowego Christiana, który po latach spędzonych przed kamerą przeszedł do świata biznesu. W 2020 roku, przy okazji internetowego spotkania obsady "Gliniarza w przedszkolu", zdradził szczegóły swojego nowego zajęcia. Wyjaśnił wówczas, że spełnia się jako menedżer w przemyśle meblarskim, a ponadto jest współwłaścicielem przedsiębiorstwa oferującego produkty CBD.

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Christian Cousins nie żyje. Przyrodni brat żegna aktora

Smutną wiadomość o zgonie byłego gwiazdora opublikował w sieci jego przyrodni brat, Jonas Roeser. W zamieszczonym w mediach społecznościowych pożegnaniu opisał Christiana jako osobę niezwykle energiczną, pełną marzeń oraz pasji, zaznaczając jednocześnie, że zmarły od dawna zmagał się z poważnymi dolegliwościami zdrowotnymi. W swoim chwytającym za serce oświadczeniu zwrócił się także z podziękowaniami bezpośrednio do wspierających rodzinę fanów. „Dziękujemy wszystkim, którzy podzielili się dobrym słowem, a szczególnie fanom »Gliniarza w przedszkolu«. Wasze wiadomości naprawdę wiele dla nas znaczą. Widok tego, jak ciepło wspominacie Christiana i Josepha oraz jak wiele radości wciąż dają wam ich występy, był dla nas ogromnym pocieszeniem..” – napisał na Instagramie Jonas Roeser.