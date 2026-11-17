Znakomita druga połowa w polskim wykonaniu

Wtorkowy mecz rozegrany w Gorzowie Wielkopolskim przyniósł kibicom ogromne emocje. Polskie zawodniczki zmierzyły się z faworyzowaną reprezentacją Turcji w kluczowym etapie walki o europejski czempionat w 2027 roku. Początek spotkania nie układał się po myśli gospodyń, które schodziły na przerwę z dwunastopunktową stratą do rywalek. Na szczęście po zmianie stron gra polskiej drużyny uległa diametralnej poprawie. Agresywniejsza obrona i lepsza skuteczność w ataku pozwoliły bardzo szybko zniwelować całą różnicę.

Ostatecznie biało-czerwone wygrały całe starcie 79:77, obejmując zaszczytną pozycję liderek w swojej grupie. Wygrana z wyżej notowanymi przeciwniczkami ma kolosalne znaczenie dla końcowego układu całej tabeli turniejowej. Kluczowe okazało się fizyczne zaangażowanie i bezwzględne wykorzystanie przewag w strefie podkoszowej. Triumf pozwolił Polkom odbudować morale po wcześniejszym niepowodzeniu w trudnym starciu z Czarnogórą. Zespół zyskał nową wiarę we własne umiejętności, a perspektywa awansu stała się bardzo realna.

- Na pewno ta pierwsza połowa była do poprawy i zmieniliśmy dwie rzeczy w defensywnie i faktycznie ten defens mocno pomógł w drugiej połowie. Dzięki temu puściliśmy parę piłek do przodu, napędziliśmy się, a kibice nam niesamowicie pomogli i cieszymy się z dobrego zwycięstwa – powiedział zaraz po meczu PAP trener reprezentacji Polski Karol Kowalewski.

- Dodatkowo dla nas bardzo ważne było to, jak zareagujemy po ostatniej porażce. To była najlepsza możliwa reakcja i właśnie to pokazaliśmy w tym meczu. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, bo wróciliśmy na właściwe tory. Pokazaliśmy nasze zaangażowanie – zaznaczył Kowalewski.

- Podeszłyśmy w drugiej połowie trochę bardziej fizycznie do tego spotkania i wykorzystałyśmy też nasze przewagi i naszą fizyczność, starałyśmy się narzucić te warunki. Turcja to naprawdę dobry przeciwnik i zespołowo, i jakościowo. Indywidualnie mają tam bardzo dużo fajnych graczy, ale my wierzymy, że zespołowość to jest nasz największy atut i tego się trzymamy – powiedziała PAP kapitan reprezentacji Polski, rozgrywająca Julia Niemojewska.

- Jesteśmy ogromnie wdzięczne, że mogłyśmy grać u siebie i w końcu odnieść zwycięstwo. Jesteśmy po prostu bardzo szczęśliwe. Naprawdę trudno mi mówić o tym meczu, bo jest we mnie mnóstwo emocji. Chciałabym tylko podziękować kibicom i wszystkim, którzy byli z nami i nas wspierali. Wielkie dzięki – dodała Niemojewska.

- Pierwszy mecz nie wyglądał najlepiej i my po tym meczu siedliśmy i mówimy, co trzeba zrobić. Trzeba coś zmienić, coś naprawić. Coś się wydarzyło, że nie gramy tak jak w marcu i usiadłyśmy, i dużo rozmawiałyśmy przez te ostatnie kilka dni. Mecz z Czarnogórą dużo lepiej wyglądał, pomimo tego, że skończył się, jak się skończył, ale to, co chciałyśmy, już było egzekwowane. Gdzieś tam po prostu na nie wpadały te rzuty. I ten mecz (z Turcją), jeśli chodzi o obronę, niesamowicie wyglądał i to jest coś, co chcemy trzymać przez całe kwalifikacje, aż do EuroBasketu, jeśli się dostaniemy — nie jeśli, tylko musimy się dostać — powiedziała PAP.

Dlaczego Turczynki przegrały ten ważny mecz?

Szkoleniowiec reprezentacji Turcji Frederic Dusart absolutnie nie ukrywał rozczarowania postawą swoich podopiecznych na parkiecie. Zdecydowanie wskazał, że główną przyczyną porażki była słaba walka pod tablicami i brak skutecznego zastawiania. Zwrócił szczególną uwagę na imponującą liczbę zbiórek ofensywnych w wykonaniu polskiego zespołu w drugiej połowie. Zdobywanie punktów po tak zwanych ponowieniach akcji okazało się gwoździem do trumny dla drużyny gości. Turczynki nie potrafiły zatrzymać rozpędzonych reprezentantek Polski w nerwowych, końcowych minutach spotkania.

Kolejnym gigantycznym problemem przyjezdnych były liczne straty, które bezpośrednio napędzały skuteczne kontrataki biało-czerwonych. Mimo spokojnego prowadzenia w pierwszej połowie, z czasem zabrakło im chłodnej głowy do kontrolowania tempa gry. Polki błyskawicznie wykorzystały każdą najmniejszą chwilę słabości, systematycznie odrabiając początkowe straty punktowe. Fizyczna dominacja i znakomita obrona po przerwie przesądziły o wielkim triumfie gorzowskich gospodyń. Przed obiema drużynami stoją teraz kolejne wymagające potyczki na długiej drodze do wielkiego turnieju.

- Polki spudłowały 35 rzutów, a zebrały 19 piłek na atakowanej tablicy, co oznacza, że odzyskiwały około 60 proc. swoich niecelnych rzutów. To coś, czego bardzo żałujemy. Nie zastawialiśmy dobrze do zbiórek. Około 25 proc. punktów rywalek wynikało właśnie z braku odpowiedniego zastawienia. W drugiej połowie Polki weszły na wyższy poziom fizyczny, a my popełnialiśmy straty. Rywalki zdobyły 14 punktów po naszych stratach. To dla nas duży powód do rozczarowania – powiedział Dusart.